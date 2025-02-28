Інцидент стався на території Камʼянець-Подільської міської лікарні

Вночі 27 лютого з вікна Камʼянець-Подільської міської лікарні вистрибнув 34-річний пацієнт. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Поліція порушила кримінальне провадження за фактом самогубства.

Речниця Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталія Вінцарська розповіла ZAXID.NET, що повідомлення про інцидент надійшло поліції 27 лютого близько 02:00 від медиків.

«За інформацією лікарів, 34-річний житель Камʼянця-Подільського, який проходив лікування у хірургічному відділенні міської лікарні, вистрибнув з вікна з третього поверху. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Передсмертної записки він не лишив», – зазначила Наталія Вінцарська.

Медичний директор Камʼянець-Подільської міської лікарні Юрій Саварчук поки що не відповів на повідомлення та телефонні дзвінки журналістів ZAXID.NET.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з позначкою «самогубство»). Усі обставини справи наразі зʼясовують.