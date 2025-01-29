Нещасний випадок стався на території готелю «Зелений гай» у селі Копачівка

У селі Копачівка Луцького району з другого поверху готельно-ресторанного комплексу «Зелений гай» випала 38-річна жінка, яка працювала в готелі адміністраторкою. Після трьох днів у реанімації вона померла 27 січня. За яких обставин стався інцидент – зʼясовує поліція, проте слідчі кваліфікують справу як нещасний випадок.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулук, інцидент у селі Копачівка Луцького району стався 25 січня. На спецлінію 102 надійшло повідомлення, що з другого поверху будівлі випала 38-річна жінка. Потерпілу госпіталізували, протягом трьох днів вона перебувала у реанімації, проте 27 січня померла.

За інформацією видання «ВолиньPost», випадок стався у готельно-ресторанному комплексі «Зелений гай», де загибла працювала адміністраторкою. У пресслужбі поліції це підтвердили.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок») й наразі встановлюють усі обставини.