19-річного курсанта виявили з вогнепальним пораненням у голову

На Буковині виявили мертвим 20-річного курсанта Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У 19-річного хлопця вогнепальне поранення у голову. Про це у суботу, 19 квітня, повідомило «Суспільне» з посиланням на речницю Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлію Шевченко.

Як розповіла Юлія Шевченка, тіло 19-річного курсанта виявили у суботу, 19 квітня, близько 18:20. Загиблий – курсант Національної академії державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, який ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону. За попередніми даними, він вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї.

«Після завершення першочергових заходів вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою “самогубство”», – цитує «Суспільне» Юлію Шевченко.

Зазначимо, що це вже другий випадок самогубства курсантів прикордонної академії. Як повідомляв ZAXID.NET, вранці у четвер, 17 квітня, у прикордонній академії в Хмельницькому виявили тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення.