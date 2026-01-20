Уночі та вранці 20 січня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Унаслідок обстрілу на Рівненщині пошкоджена критична інфраструктура, без електрики залишилися понад 10 тис. споживачів. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Через ушкодження об’єктів критичної інфраструктури знеструмлено понад 10 тисяч абонентів. Також у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані поруч автомобілі. За попередньою інформацією, люди не постраждали», – зазначив Олександр Коваль.

Наразі аварійні та екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання. За інформацією Коваля, станом на 10:21 усі споживачі, які залишилися без світла, вже заживлені.

Повітряну тривогу на Рівненщині вперше оголосили о 02:32 – вона тривала до 03:01. Повторну тривогу оголосили близько 06:20. У Рівненському та Сарненському районах вона тривала до 09:09, у Вараському та Дубенському – до 07:57.

Додамо, що внаслідок масованого комбінованого удару також постраждали інші регіони України. У Києві виникли пожежі, є загиблий і поранені. У Запоріжжі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа – за попередніми даними, без постраждалих. У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджене підприємство, багатоповерхівка, інфраструктура та автомобілі, постраждали дві жінки віком 67 і 76 років.