Вибухотехніки вирішили знешкодити міни одразу на місці

Вибухотехніки знешкодили дві протитанкові міни, які виявив працівник однієї із залізничних станцій Рівненщини. Ймовірно, боєприпаси були скинуті з ворожого безпілотника під час російської атаки. Про це в понеділок, 19 січня, повідомила пресслужба поліції області.

Повідомлення про підозрілий предмет надійшло до правоохоронців у неділю, 18 січня, від працівника однієї із залізничних станцій регіону. Чоловік виявив небезпечний об’єкт під час обходу території поблизу колій.

На місце події виїхали фахівці вибухотехнічної служби ГУНП у Рівненській області. Щоб дістатися до виявлених боєприпасів, їм довелося йти пішки залізничними коліями близько трьох кілометрів.

Під час огляду правоохоронці виявили дві протитанкові міни ПТМ-3. Оскільки цей тип мін оснащений магнітним датчиком цілі, який реагує на зміну магнітного поля, вибухотехніки ухвалили рішення знешкодити боєприпаси безпосередньо на місці.

Попередньо, міни могли бути скинуті ворожими безпілотниками під час однієї з останніх повітряних тривог на Рівненщині. Слідчі управління СБУ в області проводять досудове розслідування.