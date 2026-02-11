Затриманому загрожує до 12 років позбвалення волі

У Києві Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора викрили високопосадовця Головного військового госпіталю, який організував схему ухилення від мобілізації. Про це у середу, 11 лютого, повідомила пресслужба СБУ.

Затриманий – посадовець центру організації охорони та оборони об’єктів Головного військового госпіталю, що розташований у Києві. За даними слідчих, чоловік працевлаштовував знайомих військовозобовʼязаних до свого підрозділу, але ті насправді потім не працювали та взагалі не зʼявлялися у медзакладі. СБУ зазначає, що фіктивно оформленні працівники зараховувалися на військову службу.

Зарплатні картки фіктивних співробітників перебували у посадовця, який знімав з них гроші. Встановлено, що з травня 2022 року таким чином чоловік привласнив 2,6 млн грн.

Втім, правоохоронці викрили схему та оголосили посадовцю підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Також правоохоронці оголосили підозру двом клієнтам посадовця, їм інкримінують ухилення від військової служби. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, на Буковині правоохоронці викрили керівника районного ТЦК та СП, який сфабрикував у держреєстрі «Оберіг» дані про мобілізацію. Таким чином від призову до ЗСУ ухилилися 76 військовозобов'язаних.



