Місце удару по будинку у Кривому Розі 12 травня

Увечері 12 травня російські війська атакували Кривий Ріг ударним безпілотником. Дрон влучив у житловий будинок, унаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомили президент Володимир Зеленський, керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За даними Олександра Ганжі, загиблі внаслідок атаки – 65 річна жінка та 43-річний чоловік. До реанімації з важкими пораненнями госпіталізували дев’ятимісячну дівчинку – через удар їй відірвало ніжку.

Увага! Фото містить чутливий контент

Правоохоронці на місці атаки по Кривому Рогу (Фото президента)

Також до лікарні доправили 23-річну жінку, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще дві постраждалі – жінки віком 45 і 74 роки – лікуватимуться амбулаторно, додав керівник ОВА.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія після закінчення часткової триденної тиші «продовжує вбивати та калічити українців».

«Тільки сильний спільний тиск і зміцнення України, зокрема посилення нашої ППО, може змусити агресора до дипломатії заради надійного миру та припинення вбивств», – пояснив президент.

Як писав ZAXID.NET, уранці 12 травня російські війська атакували Київ, Київщину, Дніпро та Харківщину ударними безпілотниками. На Дніпропетровщині внаслідок атаки загинула людина.