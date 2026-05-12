На озері «Корса» в Брюховичах будуть безкоштовний і платний пляжі
Місто домовилось про вільний вхід для відвідувачів поки справу з орендою озера розглядають в судах
Озеро «Корса» в Брюховичах в новому сезоні прийматиме відвідувачів безкоштовно, як і торік. Також в іншій частині озера буде платна відпочинкова зона, згідно з орендною угодою, що діє, поки справу розглядають в суді. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
В судах різних інстанцій розглядають судові справи про рішення селищної ради Брюхович, що раніше передала в оренду на 25 років територію площею 4,5 га підприємиці Альбіні Савчук, зокрема, оспорюється законність будівництва споруд навколо озера.
У міськраді додають, що орендар утримуватиме в належному стані також частину з безкоштовним пляжем.
«Це тимчасове, компромісне рішення, щоб водойма була доступною для кожного охочого. Водночас зараз місто не витрачатиме гроші на утримування водойми та обслуговування пляжу, що в рік коштує орієнтовно 10 млн грн. Зараз орендар чистить озеро та готує його до старту сезону, що має розпочатися 15 червня», – розповіли в ЛМР.
Паралельно в міській раді працюють над концепцією озера в майбутньому – з відкритими прогулянковими зонами та пішохідними алеями. За словами керуючого справами львівського виконкому Євгена Бойка, департамент природних ресурсів разом з управлінням екології працюють над тим, щоб всі водойми у Львівській громаді стали безкоштовними та доступними для людей.