Води не буде з 9:00 до 22:00, опісля промиватимуть мережу

У середу, 13 травня, низка будинків в Шевченківському і Залізничному районах Львова будуть без водопостачання з 9:00 до 22:00. Це пов’язано з перемиканням новозбудованої ділянки трубопроводу до існуючої системи водопостачання в межах реконструкції дороги на вул. Залізничній, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Вони працюватимуть з 11:00 за адресами:

вул. Братів Міхновських, 23;

вул. Олени Степанівни, 50;

кут вул. Залізнична – Ясна;

вул. Золота, 26.

Без водопостачання впродовж дня будуть будинки за адресами:

вул. Академіка Романа Кучера;

вул. Дмитра Бортнянського;

вул. Братів Міхновських;

вул. Петра Війтовича;

вул. Вернигори;

вул. Марка Вовчка;

вул. Генерала Миколи Юнаківа;

вул. Якова Головацького;

вул. Сидора Голубовича;

вул. Алли Горської;

вул. Дмитра Гуні;

вул. Івана Гушалевича;

вул. Рене Декарта;

вул. Василя Єрошенка;

вул. Залізнична;

вул. Замкнена;

вул. Затишна;

вул. Золота;

вул. Григорія Квітки-Основ’яненка;

вул. Кирилівська;

пл. Князя Святослава;

вул. Братів Дужих;

вул. Кооперативна;

вул. Коротка;

вул. Кортумівка;

вул. Остапа Луцького;

вул. Магазинова;

вул. Бернарда Меретина;

вул. Моринецька;

вул. Полковника Нестора Морозенка;

вул. Одеська;

вул. Сембратовичів;

вул. Ярослава Пстрака;

вул. Якова Раппапорта;

вул. Скляна;

вул. Осипа Сорохтея;

вул. Модеста Сосенка;

вул. Олени Степанівни;

вул. Олекси Стороженка;

вул. Петра Франка;

вул. Івана Тобілевича;

вул. Осипа Турянського;

вул. Хорватська;

вул. Хотинська;

вул. Олександра Чоловського;

вул. Івана Шараневича;

вул. Шептицьких;

вул. Щекавицька;

вул. Яворівська;

вул. Ярослава Мудрого;

вул. Ясна;

вул. Михайла Яцкова;

вул. Городоцька, 44−151;

вул. Тараса Шевченка, 2−154.

Після завершення робіт буде проведено промивку водопровідної мережі. У цей період можливе тимчасове погіршення якості води (забарвлення іржею через змивання відкладень у трубах).