Десятки вулиць у Залізничному і Шевченківському районах Львова у середу будуть без води
Упродовж дня працюватимуть водовозки
У середу, 13 травня, низка будинків в Шевченківському і Залізничному районах Львова будуть без водопостачання з 9:00 до 22:00. Це пов’язано з перемиканням новозбудованої ділянки трубопроводу до існуючої системи водопостачання в межах реконструкції дороги на вул. Залізничній, повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Вони працюватимуть з 11:00 за адресами:
вул. Братів Міхновських, 23;
вул. Олени Степанівни, 50;
кут вул. Залізнична – Ясна;
вул. Золота, 26.
Без водопостачання впродовж дня будуть будинки за адресами:
- вул. Академіка Романа Кучера;
- вул. Дмитра Бортнянського;
- вул. Братів Міхновських;
- вул. Петра Війтовича;
- вул. Вернигори;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Генерала Миколи Юнаківа;
- вул. Якова Головацького;
- вул. Сидора Голубовича;
- вул. Алли Горської;
- вул. Дмитра Гуні;
- вул. Івана Гушалевича;
- вул. Рене Декарта;
- вул. Василя Єрошенка;
- вул. Залізнична;
- вул. Замкнена;
- вул. Затишна;
- вул. Золота;
- вул. Григорія Квітки-Основ’яненка;
- вул. Кирилівська;
- пл. Князя Святослава;
- вул. Братів Дужих;
- вул. Кооперативна;
- вул. Коротка;
- вул. Кортумівка;
- вул. Остапа Луцького;
- вул. Магазинова;
- вул. Бернарда Меретина;
- вул. Моринецька;
- вул. Полковника Нестора Морозенка;
- вул. Одеська;
- вул. Сембратовичів;
- вул. Ярослава Пстрака;
- вул. Якова Раппапорта;
- вул. Скляна;
- вул. Осипа Сорохтея;
- вул. Модеста Сосенка;
- вул. Олени Степанівни;
- вул. Олекси Стороженка;
- вул. Петра Франка;
- вул. Івана Тобілевича;
- вул. Осипа Турянського;
- вул. Хорватська;
- вул. Хотинська;
- вул. Олександра Чоловського;
- вул. Івана Шараневича;
- вул. Шептицьких;
- вул. Щекавицька;
- вул. Яворівська;
- вул. Ярослава Мудрого;
- вул. Ясна;
- вул. Михайла Яцкова;
- вул. Городоцька, 44−151;
- вул. Тараса Шевченка, 2−154.
Після завершення робіт буде проведено промивку водопровідної мережі. У цей період можливе тимчасове погіршення якості води (забарвлення іржею через змивання відкладень у трубах).