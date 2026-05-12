Українська далекобійна крилата ракета «Фламінго»

Україна запропонувала Німеччині постачання далекобійних дронів і ракет власного виробництва як альтернативу американським крилатим ракетам Tomahawk. Про це в коментарі Die Welt повідомила голова місії України при НАТО Альона Гетьманчук, передає Liga.net.

«Ми здатні посилити здатність НАТО завдавати високоточних ударів глибокого проникнення, а також, у певний момент, ліквідувати прогалини в можливостях альянсу», – сказала Гетьманчук.

За її словами, якщо країни НАТО, зокрема Німеччина, у майбутньому зацікавляться такими рішеннями, Україна зможе запропонувати власний бойовий досвід та ефективну зброю – далекобійні безпілотники та ракети.

Гетьманчук підкреслила, що за час повномасштабної війни Україна розробила «унікальні рішення» не лише для захисту від безпілотників, але й для здійснення високоточних ударів.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 11 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що його країна планує розвивати з Україною спільне виробництво систем озброєння, зокрема безпілотників з дальністю польоту від менш ніж 100 км до 1500 км.

Пісторіус наголосив, що нині Україна вже не просто «споживач безпеки», а і її гарант. В інтерв’ю ARD він зазначив, що співпраця між країнами спрямована також на підвищення безпеки всього європейського континенту, підкресливши, що Україна демонструє високий рівень інновацій у сфері безпілотних технологій.

За словами президента Володимира Зеленського, наразі Україна та Німеччина реалізують шість спільних проєктів у сфері виробництва озброєння.

Раніше повідомлялось, що США вирішили не розгортати у Німеччині батальйон, оснащений крилатими ракетами Tomahawk з дальністю польоту до 2500 км. Також Пентагон повідомив, що виведе 5 тис. американських військових з Німеччини на тлі нещодавньої суперечки між президентом Дональдом Трампом та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем щодо війни з Іраном.