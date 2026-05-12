Голова Верховинського райсуду Андрій Бучинський

Кандидат на посаду судді апеляційного суду під час співбесіди у Вищій кваліфікаційній комісії суддів заявив, що у 2016 році його сім’я жила на 6 400 грн на місяць, оскільки більшість витрат покривала його мати. На це звернуло увагу ВО «Автомайдан» у вівторок, 12 травня.

За словами голови Верховинського районного суду Андрія Бучинського, сім’ї «не було потреби витрачати більше», оскільки мама з-за кордону передавала одяг не тільки сину, а і його дітям. Окрім того, коли його призначили працювати суддею «в гори», вона купила сину повнопривідний Ssang Yong Kyron. Водночас у своїй декларації вартість автомобіля суддя не вказав.

«Авто придбала у дядька кандидата і записала суддю користувачем, бо хотіла допомогти. Ціну машини у декларації не вказував, бо мама “відмовилася озвучувати вартість», – ідеться в дописі.

Водночас відповідно до статті 20 Кодексу суддівської етики суддя повинен бути обізнаним про свої майнові інтереси та вживати розумних заходів для того, щоб бути обізнаним про майнові інтереси членів своєї сім’ї. Члени ВККС зауважили, що не побачили належного виконання цього обов’язку.

Попри всі зауваження, ВККС визнала, що суддя Андрій Бучинський підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному цивільному суді.

Що відомо про Андрія Бучинського

Андрій Бучинський у 2005 році закінчив правничий факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, а у 2011 році – Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство».

У Верховинському районному суді працює з 5 жовтня 2016 року, до того – на посаді помічника голови суду Личаківського райсуду Львова. У вересні 2025 року збори суддів Верховинського районного суду обрали Андрія Бучинського головою суду.

У 2025 році Андрій Бучинський задекларував 1 млн 79 тис. грн зарплати. З них 431 тис. 922 грн сплатив аліментів двом донькам. Його дружина Уляна Миличук торік заробила 301 тис. грн.

На банківських рахунках судді – понад 13 тис. доларів, 800 євро та 6 242 грн.

Андрій Бучинський ділить з дружиною авто Tesla Model Y 2021 року випуску, яке придбав у 2024 році.