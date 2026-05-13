Геннадій Опальчук фігурує у справі маєтку «Династія»

Один з учасників злочинної групи, яку викрили на легалізації сотень мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка «Династія», Геннадій Опальчук є співвласником компанії з організації азартних ігор. Про це ввечері 12 травня повідомила агенція «Слідство.Інфо».

Напередодні НАБУ та САП оголосили підозру шістьом учасникам організованої групи, яку викрили на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Серед них – бізнесмен Геннадій Опальчук.

За даними слідства, Опальчук разом з іншою учасницею групи – Лілією Лисенко – були співвласниками ОК ЖБК «Сонячний берег», який використовували для фінансування будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом. Опальчук та Лисенко отримували готівку від підконтрольних підприємств і перераховували її на рахунки ЖБК «Сонячний берег».

За даними аналітичної системи YouControl, Опальчук також є кінцевим бенефіціаром компанії «Солітер Інвестмент Україна», яка займається організацією азартних ігор.

«Власником меншої частки (20%) є компанія Solitaire Investment GmbH, зареєстрована в Німеччині. За інформацією NorthData, керуючим директором фірми є Марк-Міло Лубе з Відня», – повідомляє «Слідство.Інфо».

За даними агенції, Solitaire Investment GmbH спільною структурою управління і володіння повʼязана із казино Atlantik у німецькому Карлсруе.

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила, що Опальчук перерахував на рахунки ОК ЖБК «Сонячний берег» 89% усіх своїх офіційних доходів. Для порівняння, інша фігурантка справи Лілія Лисенко внесла 58% своїх доходів.

За словами прокурорки, упродовж серпня 2020-го по липень 2025 року підконтрольні колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову Лисенко та Опальчук внесли до пайового фонду кооперативу близько 51,2 млн грн.

Зокрема, як зазначають у САП, понад 15 млн грн вони внесли як кошти, отримані нібито за поставлений товар. Водночас прокурорка наголосила, що в цей період обидва були офіційно працевлаштовані в іншій компанії на постійній основі.

Окрім цього, за інформацією прокуратури, Опальчук проводив штучні операції з цінними паперами для легалізації готівки. Загальний прибуток від чотирьох операцій, кожна з яких здійснювалась впродовж тижня, склав 5,5 млн грн.

Нагадаємо, кооператив «Династія» – це елітне котеджне містечко у Козині під Києвом, в якому розташовані недобудовані приватні резиденції та будинок загального користування зі спа-зоною, басейном та спортзалом. За даними НАБУ, ці будинки призначались для Олексія Чернишова, Тимура Міндіча та Андрія Єрмака.

11 травня НАБУ і САП повідомили екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного житлового комплексу «Династія». Наступного дня підозру отримали ще шестеро учасників злочинної групи з легалізації сотень мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка.

12 травня під час судового засідання з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку суддя ВАКС задовольнив прохання захисту про відкладення розгляду через значний обсяг матеріалів справи – 16 томів. Наступне судове засідання, на якому виступить захист Єрмака, відбудеться 13 травня.