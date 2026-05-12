Президент Володимир Зеленський підписав укази щодо введення санкцій проти росіян і компаній, які постачають продукцію для військово-промислового комплексу РФ, а також щодо продовження обмежувальних заходів, у яких спливає термін дії. Про це повідомили в Офісі президента у вівторок, 12 травня.

Зокрема, Україна продовжила санкції проти 13 фізичних та 21 юридичної особи, щодо яких обмеження були запроваджені ще у 2023 році. Водночас чотири компанії з цього списку, за даними ОП, припинили свою діяльність.

«Україна продовжила обмежувальні заходи проти Ірини Бабакової, Наталії Селіванової та Вадима Гінера, що пов’язані з діяльністю в Україні фінансово-промислової групи ТОВ “ВС Груп Менеджмент”, яку створили підсанкційні російські громадяни – представники колишнього злочинного угруповання “Лужники” Олександр Бабаков, Михайло Воєводін та Євгеній Гінер», – ідеться в дописі.

Ще одним указом санкції застосували проти 32 російських компаній і 34 громадян РФ, більшість із яких є керівниками або засновниками цих підприємств. До списку потрапили компанії-постачальниці компонентів для комплексів С-300 та С-400, балістичних ракет «Тополь», «Ярс» та «Іскандер», порохів, ракетного палива й компонентів для боєприпасів.

Під санкції також потрапили російські підприємства, що випускають засоби радіотехнічної розвідки, повітроплавні носії спецтехніки, і компанії, включені в ланцюги постачання високоточного промислового обладнання та електронних компонентів в обхід санкцій.

Зокрема, в цьому списку посадовці, які намагалися домогтися зняття американських санкцій проти Росії та пом’якшення позиції Європейського Союзу.