CEO Palantir Technologies Алекс Карп та міністр оборони Михайло Федоров

З червня 2022 року Україна у співпраці з однією з провідних світових defence tech-компаній Palantir Technologies впровадила низку рішень на основі штучного інтелекту, які допомагають Силам оборони на фронті. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров за підсумками зустрічі зі CEO Palantir Technologies Алексом Карпом.

За словами Федорова, за чотири роки співпраці сторонам вдалося:

створити систему детального аналізу повітряних атак;

впровадити AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних;

інтегрувати технології в планування deep strike-операцій.

«Окремий напрям – Brave1 Dataroom, створений спільно з Palantir. Це платформа, де розробники отримують доступ до реальних даних з поля бою для навчання AI-моделей. Уже понад 100 компаній тренують 80+ моделей для виявлення й перехоплення повітряних цілей у складних умовах», – наголосив міністр.

Федоров додав, що Україна планує поглиблювати партнерство з Palantir в AI-рішеннях та defence tech-проєктах, які дають технологічну перевагу Україні.

Palantir є однією з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони й безпеки. Входить до десятки провідних техкомпаній США з капіталізацією 330 млрд доларів. Її технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою.

До слова, у березні Кабінет міністрів дозволив країнам-союзникам використовувати реальні бойові дані з України для навчання моделей штучного інтелекту (ШІ) для БпЛА.