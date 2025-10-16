Заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко та Роман Дуля під час інспектування будівництва фортифікацій на Сумщині в березні 2024 року

Журналісти NGL.media ідентифікували чиновників Львівської ОВА, які фігурують у справі про розкрадання на будівництві фортифікацій у Сумській області. Частину з підозрюваних раніше називав ZAXID.NET. Загалом підозри отримали 11 людей, серед яких, крім чиновників ОВА, представники фірм-підрядників.

Серед чиновників ОВА у справі фігурують колишній керівник управління капітального будівництва Львівської ОВА Роман Дуля. Личаківський районний суд відправив його в СІЗО з правом внести 20,1 млн грн застави. Слідство вважає, що Роман Дуля залучив до справи свою цивільну дружину Лесю Каранець, співробітницю ТОВ «Газорозподільні мережі України». Її відправили під арешт із заставою у 2 млн грн. За версією слідства, саме Леся Каранець конвертувала бюджетні гроші в іноземну валюту та розподіляла їх між співучасниками схеми.

Підозри отримали провідні інспектори відділу технагляду і проєктних робіт Богдан Зубрицький та Геннадій Балашов. Обох посадовців також арештували з можливістю внесення кожному застави у 2 млн грн. Офіційно вони досі працюють в ЛОВА. У 2020 році Геннадій Балашов отримав підозру в службовій недбалості, через яку обласний бюджет втратив 200 тис. грн. На початку 2025 року кримінальне провадження закрили за термінами давності.

Решта фігурантів справи про розкрадання під час будівництва фортифікацій на Сумщині – це представники приватних компаній-підрядників. Їх звинувачують в укладанні договорів за завищеними цінами на будматеріали. Зокрема, у справі фігурують директор та співробітники «БК Львів» – Ігор Летюк, якого арештували під заставу в 300 тис. грн, головний інженер Ігор Комарницький та кошторисниця Марія Тиндик. Їх відправили в СІЗО під 11 млн грн застави.

Підприємцеві Вікторові Батюку призначили 1,8 млн грн застави. Ще до березня 2025 року він був власником підрядної компанії ТОВ «Будівельна норма». Сьогодні компанія змінила і засновника, і директора, і навіть назву – тепер підприємство називається «Оптобуд ТМ».

За версією слідства, інтереси Віктора Батюка лобіював Олег Кузик, який водночас керує компанією «Будівельна фірма «Жовква ЛТД». Йому суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 15,8 млн грн застави.

Серед змовників у цій справі опинились також двоє представників ТОВ «Інвестиційна компанія “Укрбудсервіс”». Її співзасновника Остапа Мотька відправили в СІЗО під заставу в 6,6 млн грн, а директорку компанії Наталію Петричко – під 1,9 млн грн застави.

Нагадаємо, 8 жовтня ДБР і прокуратура повідомили посадовцям Львівської ОВА та представникам підрядників про підозру у розкраданнях на будівництві фортифікацій на Сумщині. На ці роботи Кабмін виділив 708,8 млн грн, а Львівська ОВА залучила сім компаній, із якими уклали 18 договорів.

Всі роботи виконували з березня 2024 року, а влітку 2025 року фортифікації взяла на баланс Сумська ОВА. Львівська ОВА розкрадання грошей на будівництві заперечує, а саме слідство не розголошує деталей справи. Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел у слідстві, на правоохоронні органи, яку розслідують цю справу чиниться тиск з боку ОВА. Зокрема, 9 та 10 жовтня Личаківський районний суд заборонив журналістам ZAXID.NET публікувати будь-які деталі справи, почуті під час слухань.