Wizz Air запустила рекламну кампанію із повідомленням: «Україно, ми повертаємось додому»

Угорська авіакомпанія Wizz Air прокоментувала рекламну кампанію із заявою про «повернення в Україну», наголосивши, що вона не стосувалася відновлення авіарейсів. Про це йдеться у відповіді перевізника на запит «Суспільного».

Зазначимо, що авіакомпанія Wizz Air запустила рекламну кампанію із повідомленням: «Україно, ми повертаємось додому». Це викликало у суспільства враження про відновлення польотів.

В компанії пояснили, що йшлося виключно про просування кар’єрних можливостей для українців. Зокрема, реклама вела на форму реєстрації для участі у віртуальній інформаційній сесії для пілотів. Перевізник наголосив, що не мав наміру створювати враження про швидке відновлення польотів до чи з України.

«Метою кампанії було залучення українських фахівців і підтримка розвитку цивільної авіації України», – зазначили у відповіді на запит.

У Wizz Air додали, що через повномасштабну війну та закритий повітряний простір наразі не має можливості відновити польоти. Водночас у компанії запевнили, що залишаються зацікавленими в українському ринку та планують повернення, щойно це дозволить безпекова ситуація.

«Ми щиро сподіваємося на якнайшвидше завершення війни й на те, що зможемо відновити рейси й знову поєднати Україну з рештою Європи. Щоб це стало можливим, нам потрібно заздалегідь провести підготовчу роботу, залучаючи українських фахівців та підтримуючи розвиток місцевої економіки», – зауважив авіаперевізник.

У Wizz Air перепросили за можливу плутанину, яку могла спричинити рекламна кампанія. Усі матеріали вже видалили з платформ, а їхній зміст пообіцяли переглянути, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Wizz Air – це угорський лоукостер, заснований у 2003 році, який спеціалізується на бюджетних перевезеннях переважно в Європі, а також виконує рейси до країн Близького Сходу та окремих напрямків в Азії.

Нагадаємо, 16 березня Міністерство розвитку громад та територій України створило робочу групу для підготовки до відновлення роботи українських аеропортів і запуску цивільних авіаперельотів.