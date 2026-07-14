Лучанов не згоден з підозрою і готовий співпрацювати зі слідством

У вівторок, 14 липня, Рокитнянський райсуд Київської області обрав запобіжний захід колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Анна Київська» підполковнику Станіславу Лучанову. Його та ще дев’ятьох військовослужбовців бригади підозрюють у незаконному викраденні та умисному вбивстві двох братів на Київщині. Про це повідомляє українська служба «Радіо Свободи».

Перед засіданням Лучанов заявив журналістам, що не визнає своєї провини у цій справі. За його словами, він ніколи не бачив загиблих, а всі обставини справи має встановити слідство.

За інформацією онлайн-видання NV, під час перерви у судовому засіданні Лучанов заявив, що він та його сім’я отримували погрози, що змусило його «діяти певним чином» після оголошення підозри. Ідеться про переховування Лучанова від слідства. Водночас він не розкрив джерела та мотиви погроз щодо нього та його сім’ї.

Суддя задовольнив клопотання прокурора та обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї ОМБр Станіславу Лучанову у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці без права внесення застави.

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Слідство підозрює Лучанова та ще дев’ятьох військовослужбовців у викраденні та вбивстві братів Максима і Романа Мосейчуків з села Калинівка, що на Київщині. За версією слідства, у ніч з 27 на 28 червня чоловіків вивезли до іншої області та згодом вбили. Повідомлення про зникнення братів надійшло до поліції Київщини 3 липня, а вже 9 липня їхні тіла знайшли у лісосмузі на території Полтавської області. Під час огляду експерти зафіксували на тілах братів численні вогнепальні поранення. За даними поліції, сім’я Лучанова періодично висловлювала невдоволення шумом від мотоциклів та музики.

Лучанов перебував у розшуку до 13 липня, інших підозрюваних затримали раніше. Правоохоронці затримали екскомбрига 155-ї ОМБр в Подільському районі Києва, коли він разом із дружиною їхав на зустріч з адвокатом.

Відомо, що раніше підполковник Станіслав Лучанов обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку «Скеля». У лютому 2026 року його призначили командиром 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Під його командуванням військовослужбовці бригади виконували бойові завдання на Покровському напрямку. Станіслав Лучанов нагороджений орденами Богдана Хмельницького III, II та I ступенів.

11 липня оперативне командування «Північ» підтвердило інформацію журналістів про те, що Лучанов самовільно залишив місце служби.