Командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби

У суботу, 11 липня, оперативне командування «Північ» підтвердило повідомлення журналістів про те, що командир 155-ї окремої механізованої бригади, підполковник Станіслав Лучанов, самовільно залишив місце служби. Наразі його розшукують правоохоронці.

Вдень 11 липня hromadske з посиланням на власні джерела повідомило, що в ніч на 28 червня семеро людей увірвалися до будинку двох братів на Київщині та викрали їх. За даними видання, поліція також затримала дев'ятьох військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади за підозрою у викраденні людей. Серед затриманих – командир одного з батальйонів бригади, тоді як командир бригади Станіслав Лучанов, за інформацією журналістів, самовільно залишив місце служби.

Через кілька годин після публікації hromadske інформацію про зникнення Лучанова підтвердили в ОК «Північ». Там також запевнили, що співпрацюють зі слідством.

«Усі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку. Винні понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Особи, які фігурують у розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими. Місцезнаходження командира військової частини А5001, який самовільно залишив місце служби, наразі встановлюється», – йдеться у повідомленні ОК «Північ».

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ZN.UA з посиланням на власні джерела пише, що, за версією слідства, дружину командира 155-ї бригади образили невідомі. Після цього, як стверджують джерела видання, комбриг наказав вісьмом підлеглим викрасти двох жителів Київщини – Максима М. та Романа М. За інформацією журналістів, чоловіків вивезли до Дніпропетровської області та вбили. Повідомляється, що їхні тіла вже ексгумували.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами умисного вбивства та незаконного позбавлення волі або викрадення людини (п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України).

Станіслав Лучанов раніше обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку «Скеля». У лютому 2026 року його призначили командиром 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Під його командуванням військовослужбовці бригади виконували бойові завдання на Покровському напрямку в Донецькій області.

Станіслав Лучанов нагороджений орденами Богдана Хмельницького III, II та I ступенів.

Доповнено. hromadske з посиланням на керівника громадської організації «Громадський Контроль Київщина» Максима Закаблуковського повідомило, що вісьмом фігурантам справи про викрадення та вбивство двох чоловіків обрали запобіжні заходи. Їх відправили під варту, але інформація про призначення судових засідань була прихована від суспільства.

За словами Максима Закаблуковського, командир батальйону Олексій Долголенко, який також є підозрюваним у справі, відмовився назвати імʼя замовника злочину. Однак деякі бійці 155 бригади під час судового засідання нібито визнали, що виконували наказ командування. Також, за даними співрозмовника hromadske, організатором злочину є головний сержант бригади.