Олег Апостол (зліва) та Олексій Неїжпапа (справа) опублікували пости зі словами підтримки головкома

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол та командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа опублікували пости на підтримку головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, відставки якого вимагають українські протестувальники. Напередодні зʼявилася інформація про те, що командири бригад ЗСУ отримали наказ опублікувати дописи на підтримку головкома.

Так, 18 липня командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа прокоментував критику Олександра Сирського, заявивши, що оцінювати його роботу як керівника ЗСУ може лише президент як верховний головнокомандувач. Він додав, що «підбурення людей під час війни розколює суспільство» та «грає на руку» росіянам.

«Сумніви у Збройних Силах України під час війни є неприпустимими. ЗСУ чи не єдина інституція, що твердо стоїть на ногах, незважаючи ні на що. І ми чітко бачимо це за результатами роботи», – написав Неїжпапа.

У неділю, 19 липня, пост на підтримку Сирського опублікував командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол. Він заявив, що цивільні люди не мають права давати оцінку діям командувачів, а «безпідставні звинувачення й публічна образа честі та гідності представників найвищої командної ланки є неприпустимими».

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«Особливо прикро чути безапеляційні оцінки від людей, які ніколи не віддавали бойових наказів, не брали на себе відповідальності за життя і здоров’я підпорядкованого особового складу та не ухвалювали рішень, від яких залежить доля підрозділу. Той, хто не відчував цієї відповідальності, не має морального права огульно засуджувати найвище військове командування – людей, які від початку війни разом із військом несуть її тягар, ухвалюють надзвичайно складні рішення та відповідають за них не словами, а власною честю, долею і життям», – написав Апостол.

Командувач ДШВ заявив, що ЗСУ «були, є і залишатимуться поза політикою» та наголосив, що «там, де закінчується дисципліна, починається хаос», а він працює на ворога.

«Звертаюся до кожного військовослужбовця. Зберігайте холодний розум і гаряче серце, військову витримку, дисципліну та взаємну повагу. Не дозволяйте втягувати себе в політичні суперечки», – написав командувач ДШВ.

Зазначимо, дописи на підтримку Олександра Сирського зʼявилися на тлі масштабних протестів проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Учасники мітингів вимагають прозорих призначень до уряду, повернення на посаду Федорова та відставки Олександра Сирського з посади головкома. Тим часом у мережі ширяться заяви про тиск на військових через підтримку протестів. Зокрема, керівниця медслужби «Ульф» Аліна Михайлова заявила, що військових можуть карати доганами чи погрожувати їм через публічну позицію.

На тлі повідомлень про тиск на українських бійців сотні військовослужбовців почали публікувати пости проти Олександра Сирського. Зокрема, у формі доповіді бійці вимагають головнокомандувача «піти н***й».

18 липня волонтер та колишній радник Федорова Сергій Стерненко повідомив, що командування бригад ЗСУ отримало наказ записати відеозвернення на підтримку Олександра Сирського. За його словами, військових, які виступають проти, «репресують».