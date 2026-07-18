Сергій Філімонов

Командир батальйону 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергій «Філя» Філімонов отримав догану від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це він заявив на своїй сторінці в телеграмі у суботу, 18 липня.

«Отримав догану від Сирського. Служу українській нації», – написав командир.

До того Сергій Філімонов поширив фотографію з пресконференції звільненого міністра оборони Михайла Федорова, на якій він тезово підбив проблеми в українському війську. Серед цих проблем він назвав ізоляцію тих, хто розвивається, розірвання бригад і корпусів, а також блокування ініціатив.

Довідково. Сергій Філімонов – український військовий, громадський діяч та актор. У 2014 році з перших днів російсько-української війни Філімонов брав участь у бойових діях в складі добровольчого батальйону «Азов». Брав участь у визволенні Маріуполя, Мар'їнки, в боях за Іловайськ, в боях під Гранітним. Під Іловайськом отримав численні поранення. З 2022 року він командував ротою «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі». У лютому 2024 року Сергій Філімонов став новим комбатом «Вовків Да Вінчі».

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Протести, Сирський та тиск на військових

З 16 липня у низці міст України тримають масові протести проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Учасники мітингів вимагають прозорих призначень до уряду, повернення на посаду Федорова та відставки Олександра Сирського з посади головкома.

У соцмережах ширяться заяви про тиск на військових через підтримку протестів. Зокрема, керівниця медслужби «Ульф» Аліна Михайлова заявила, що військових можуть карати доганами чи погрожувати їм через публічну позицію.

На тлі повідомлень про тиск на українських бійців сотні військовослужбовців почали публікувати пости проти Олександра Сирського. Зокрема, у формі доповіді бійці вимагають головнокомандувача «піти н***й».

Тим часом волонтер та колишній радник міністра оборони Федорова Сергій Стерненко повідомив, що командування бригад ЗСУ отримало наказ записати відеозвернення на підтримку Олександра Сирського. За його словами, військових, які виступають проти, «репресують».