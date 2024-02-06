Сергій Філімонов очолив батальйон «Вовки Да Вінчі»

Військовослужбовець ЗСУ та лідер руху «Гонор» 29-річний Сергій Філімонов очолив батальйон «Вовки Да Вінчі». Про це 6 лютого розповів сам Сергій Філімонов на своїй сторінці в Twitter.

«Відсьогодні я заступаю на посаду командира батальйону “Вовки Да Вінчі”. Для мене це велика честь бути командиром у підрозділі мого друга, підрозділі, який носить його ім'я – Дмитра Коцюбайла, на позивний “Да Вінчі”», – зазначив Філімонов.

До батальйону «Вовки Да Вінчі» входить майже тисяча людей. Новий командир запрошує усіх охочих приєднуватися: потрібні не лише штурмовики, а й IT-спеціалісти, оператори дронів, артилеристи, бухгалтери та інші.

«Наш батальйон сповідує цінності нашого першого командира: “Да Вінчі” завжди ставив у пріоритет людське життя і здоров'я. У нас будуть брати участь в боях тільки підготовлені люди, готувати їх будуть наші інструктори з великим досвідом», – додав він.

Сергій Філімонов – український військовий, громадський діяч та актор. З 2022 року – командир роти «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі». У 2014 році з перших днів російсько-української війни Філімонов брав участь у бойових діях у якості добровольця в складі добровольчого батальйону «Азов». Брав участь у визволенні Маріуполя, Мар'їнки, в боях за Іловайськ, в боях під Гранітним. Під Іловайськом отримав численні поранення.

У 2015 році, після повернення з фронту, став одним з організаторів мирної громадської акції «Блокада Криму». У 2015 році – голова ГО «Цивільного корпусу Азов» в місті Київ. У 2015 році – один з творців руху «Гонор». Зіграв головну роль у фільмі «Носоріг» режисера Олега Сенцова. Брати Сергія – Віктор та Олексій, воюють у складі роти «Гонор».

1-й окремий батальйон «Вовки Да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла, який нині є військовим формуванням Сухопутних військ Збройних сил України, воює на фронті від 2014 року. Спочатку це була штурмова рота у складі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». З березня 2016 року її командиром був нині загиблий Дмитро «Да Вінчі» Коцюбайло.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну батальйон, зокрема, брав участь у боях за Київ, Херсонщину, а також в контрнаступі на Харківщині. Батальйон втратив командира «Да Вінчі» 7 березня 2023 року в боях за Бахмут.