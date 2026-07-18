Генштаб ЗСУ пояснив, чому Сергій Філімонов отримав догану від Сирського

У суботу, 18 липня, Генеральний штаб Збройних сил України пояснив оголошення догани командиру батальйону 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергію Філімонову з позивним «Філя». Там заявили, що дисциплінарне стягнення застосували до офіцера за результатами службового розслідування.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що майор Сергій Філімонов отримав догану через кримінальне правопорушення, вчинене його підлеглими. Зазначається, що 1 травня 2026 року у Шахтарському Дніпропетровської області правоохоронці затримали трьох військовослужбовців 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі». Їм оголосили підозри за статтями «Незаконне позбавлення волі» та «Хуліганство».

«Службовим розслідуванням встановлено, що майор Сергій Філімонов допустив порушення вимог низки статей Дисциплінарного статуту і Статуту внутрішньої служби ЗС України. Крім майора Сергія Філімонова, дисциплінарні стягнення були накладені й на інших військовослужбовців цієї військової частини», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Ймовірно, йдеться про бійку за участі військових 108-го батальйону «Вовки Да Вінчі». За даними правоохоронців, 1 травня 2026 року у Шахтарському на Дніпропетровщині між трьома військовослужбовцями батальйону «Вовки Да Вінчі» та 20-річним чоловіком стався конфлікт, що переріс у бійку. Військові побили чоловіка, а потім непритомного посадили в авто, після чого здійснили кілька пострілів по будівлі магазину. У батальйоні «Вовки Да Вінчі» підтвердили причетність своїх бійців до інциденту.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

4 травня суд на Дніпропетровщині обрав для всіх трьох підозрюваних запобіжні заходи – тримання під вартою без права на внесення застави.

Нагадаємо, вранці 18 липня командир батальйону 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергій «Філя» Філімонов повідомив, що отримав догану від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

До цього офіцер поширив у своєму телеграм-каналі фотографію з пресконференції ексміністра оборони Михайла Федорова, на якій той тезово виклав основні проблеми в українській армії.

Нагадаємо, відставка Михайла Федорова, про яку офіційно стало відомо 15 липня, спричинила хвилю протестів. У багатьох містах відбулися мітинги на його підтримку. Спочатку учасники акцій закликали поновити Михайла Федорова на посаді, а згодом почали вимагати звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ.

Крім того, засновник батальйону БпЛА 68-ї бригади «Шершні Довбуша», 52-річний капітан Андрій Оністрат заявив, що подав рапорт на звільнення. Таке рішення він ухвалив після наказу про переведення до 17-го армійського корпусу. Офіцер повʼязав наказ про переведення з його публічною підтримкою Михайла Федорова.