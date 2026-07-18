Андрій Оністрат заявив про звільнення з ЗСУ

Старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону БпЛА 68-ї бригади «Шершні Довбуша», 52-річний капітан Андрій Оністрат заявив, що подав рапорт на звільнення. Таке рішення він ухвалив після наказу про переведення до 17-го армійського корпусу. Про це у суботу, 18 липня, повідомила «Українська правда».

«Ввечері набрав керівник і сказав, що прийшла копія наказу про переведення мене в 17-й корпус – головним папероводом! Що ж, я пишу рапорт на звільнення з ЗСУ! Я думаю, що це завдяки підтримці “Вирія”. Можливо, через дописи про підтримку Федорова. А можливо, і те, і те. Важко, і не думав, що от так», – цитує «Українська правда» Андрія Оністрата.

Андрій Оністрат – український банкір та бізнесмен. Зокрема, він головував у спостережній раді ПАТ «Банк Національний кредит» та працював керівником Київської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк».

У серпні 2022 року він долучився до Сил оборони. Кілька місяців воював у спецпідрозділі СБУ «Альфа», зокрема виконував бойові завдання на Харківщині, а згодом – на Бахмутському напрямку на Донеччині.

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У квітні 2023 року Оністрат перевівся до Сухопутних військ ЗСУ, у 68-му окрему єгерську бригаду, щоб служити поруч із сином Остапом. Разом вони воювали на Вугледарському напрямку.

У серпні 2023 року Оністрат обіймав посаду командира роти ударних безпілотників «Шершні Довбуша» 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, яку згодом розширили до батальйону.

Андрій Оністрат є батьком шістьох дітей. Його 21-річний син Остап влітку 2023 року загинув під час служби біля Вугледару на Донеччині.

15 липня Михайло Федоров публічно підтвердив, що йде з посади міністра оборони України. 16 липня він повідомив, що рішення про його звільнення президент ухвалив через блокування реформ та ініціатив із боку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Відставка Михайла Федорова спричинила хвилю протестів. У багатьох містах відбулися мітинги на його підтримку. Спочатку учасники акцій закликали поновити Михайла Федорова на посаді, а згодом почали вимагати звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ.