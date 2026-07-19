Військові 214 батальйону закликали не втягувати ЗСУ у політичні суперечки

Військові 214-го окремого штурмового батальйону записали відеозвернення, у якому закликали припинити публічні суперечки навколо ЗСУ та «не розхитувати систему військового управління». У відео бійці кілька разів повторили, що ситуацією в Україні можуть скористатися росіяни. Відповідне відео опублікували на фейсбук-сторінці 214-го ОШБ у неділю, 19 липня.

Військові 214-го батальйону наголосили, що не мають права й не прагнуть брати участь у політичній боротьбі. За словами бійців, суперечки навколо ЗСУ «послаблюють єдність і допомагають ворогу».

«Сьогодні ворог тисне на фронті. Будь-яка спроба розхитати систему військового управління, не розуміючи наслідків, деморалізує бійців і допомагає Росії», – заявив один із військових.

Бійці наголосили, що українським військовим наразі потрібні «стабільне управління» та єдність у державі. Захисники закликали «не створювати кризу командування» й знову наголосили, що росіяни «шукають слабке місце». Далі військові закликали не перетворювати кадрові дискусії на «внутрішній фронт» і ще раз повторили, що такі дії – «на користь ворога».

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«Не втягуйте армію в політичні конфлікти, не використовуйте військових і командування у боротьбі за посади, рейтинги та вплив. Наше завдання – тримати фронт, боронити рідну землю та захищати український народ», – заявив військовий на відео.

За кілька годин на сторінці опублікували звернення командира 214-го батальйону, підполковника Антона Лавринюка. Командир заявив, що військові мають залишатися поза політикою.

«Будь-які сумніви щодо Збройних сил під час війни є вкрай небезпечними, адже вони підривають довіру та працюють на користь ворога. Обґрунтована критика є важливим елементом демократії. Однак політичну оцінку діяльності військового керівництва мають давати ті, кому це визначено Конституцією та законами України. Публічні узагальнення та безпідставні звинувачення лише розколюють суспільство замість того, щоб зміцнювати його», – йдеться у заяві Антона Лавринюка.

Нагадаємо, після повідомлення про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони у багатьох містах відбулися мітинги на його підтримку. Спочатку учасники протестів закликали поновити Михайла Федорова на посаді очільника Міноборони, а згодом почали вимагати звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ.

Сам Михайло Федоров повідомляв, що під час роботи в Міноборони мав суперечки з Олександром Сирським. Зокрема, за словами ексміністра, Головнокомандувач ЗСУ блокував реформи та ініціативи.

18 липня волонтер і колишній радник міністра оборони Михайла Федорова Сергій Стерненко повідомив, що командування бригад ЗСУ отримало наказ записати відеозвернення на підтримку Олександра Сирського. За його словами, військових, які виступають проти, «репресують».

Водночас командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол та командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа опублікували дописи на підтримку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.