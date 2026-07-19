Президент третій день поспіль проводить наради з військовими командирами

У неділю, 19 липня, Володимир Зеленський провів зустрічі з командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом. Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

Михайло Драпатий доповів президентові про ситуацію на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині. Володимир Зеленський відзначив результативність дій українських військових, які не дають росіянам досягти своїх цілей.

Крім того, військові доповіли Володимиру Зеленському про перебіг виконання домовленостей із партнерами щодо посилення обороноздатності України. Йдеться, зокрема, про зміцнення ППО та виконання контрактів на виробництво безпілотників. Також вони обговорили з президентом ситуацію на Олександрівському напрямку, де діють Десантно-штурмові війська.

«Ціную об’єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні. Не маємо втрачати жодного дня для захисту незалежності України, наших позицій і людей», – наголосив Володимир Зеленський.

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Зауважимо, що Володимир Зеленський третій день поспіль проводить наради з військовими командирами. Зокрема, 18 липня він мав розмови з командирами 8-го корпусу ДШВ Дмитром Волошиним, 10-го армійського корпусу Артемом Богомоловим, 11-го армійського корпусу Олексієм Майстренком, 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Євгеном Ласійчуком, 20-го армійського корпусу Святославом Заїцем та 17-го армійського корпусу Ярославом Сидоровим.

17 липня президент спілкувався з командувачем Сил безпілотних систем Робертом Бровді, командиром 1-го корпусу НГУ «Азов» Денисом Прокопенком, командиром 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» Ігорем Оболєнським, заступником командувача Десантно-штурмових військ Андрієм Ткачуком та тимчасовим виконувачем обов’язків командира 19-го армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Валерієм Скредом.

Наради президента з військовим командуванням відбуваються на тлі протестів українців проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони, а також вимог звільнити Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Водночас «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомляла, що під час цих нарад питання звільнення Олександра Сирського не обговорювали.

Крім того, 18 липня, Володимир Зеленський повідомив, що мав довгі розмови з Михайлом Федоровим та Олександром Сирським. Президента запевнив, що чує думку українців, однак деталей цих розмов не озвучив.