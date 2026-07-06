Український дрон виконує маневр під час атаки на Омський НПЗ

У понеділок, 6 липня, українські ударні дрони уразили найбільший НПЗ у Росії – Омський нафтопереробний завод. На заводі, розташованому за 2500 км від кордону, зайнялися пожежі на установках перероблення нафти, підтвердили у пресслужбах Генштабу ЗСУ та ССО.

Про атаку на Омський нафтопереробний завод повідомили місцеві телеграм-канали. На відео очевидців видно, як дрони пролітають небом та атакують Омський НПЗ, а також загоряння на його території.

Згодом ураження заводу підтвердили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ. Там повідомили, що Омський НПЗ став останнім з 11 найбільших виробників бензину в Росії, який уразили українські дрони. На території зафіксували влучання з подальшою пожежею, ступінь пошкодження обладнання уточнюється.

«За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

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У пресслужбі Сил спеціальних операцій уточнили, що для ураження цілі дрони подолали до 3000 км. Атака стала найглибшою по території ворога за час повномасштабного вторгнення.

Чим відомий Омський НПЗ

Омський нафтопереробний завод є найпотужнішим НПЗ на території Росії. Він також має один із найвищих показників глибини переробки нафти в Росії – близько 99%.

За рік підприємство переробляє понад 21 млн т на рік. На НПЗ випускають пальне, мастила та нафтохімічну продукцію. Зокрема, на заводі виготовляють автомобільне паливо АІ-92, АІ-95, G-Drive 100, дизель класу «Євро-5», а також авіаційний гас марок ТС-1 та РТ.

Завод активно залучений у забезпечення російської армії.

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Нагадаємо, також у ніч на безпілотники атакували Ново-Ярославський нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі, за 700 км від кордону з Україною. У районі підприємства зафіксували вибухи та задимлення.