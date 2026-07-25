Виставку озброєння у Львові скасували

Після трагедії на Київщині організатори скасували виставку інноваційних оборонних технологій, яка мала відбутися 28-29 серпня у Львові.

«За три роки існування кластера безпека завжди була для нас на першому місці. Кожна наша подія за цей час організовувалася з дотриманням жорстких безпекових протоколів і з обов'язковим узгодженням з усіма відповідними органами», – йдеться в повідомленні на сторінці IRON Cluster, поширеному в суботу, 25 липня.

Організатори висловили співчуття рідним та близьким загиблих у трагедії в Києві та повідомили, що захід у Львові скасований.

«Офіційно оголошуємо, що подія IRON DEMO 2026 28-29 серпня у Львові не відбудеться. З усіма, хто реєструвався на подію як партнери, експоненти та учасники, ми зв'яжемося особисто», – зазначається в повідомленні.

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Нагадаємо, 24 липня Росія завдала балістичного удару по території приватного полігону у Бучанському районі на Київщині, де проходила виставка-презентація безпілотників та озброєння. Внаслідок атаки загинули 10 людей, ще близько 100 отримали поранення.