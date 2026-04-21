Готівку в національній та іноземній валютах знайшли вдома та на роботі підозрюваного

На Закарпатті правоохоронці викрили схему фіктивних відстрочок від мобілізації, яку організував голова позаштатної районної ВЛК при РТЦК та СП. Під час обшуків у посадовця вилучили понад 11 млн грн готівкою.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у вівторок, 21 квітня, голова ВЛК вимагав хабарі за оформлення фейкових медичних документів. За 6 тис. доларів він обіцяв виготовити пакет документів щодо обмеженої придатності до військової служби без фактичного проходження медичного огляду.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, йдеться про дерматовенеролога та голову військово-лікарської комісії при Берегівській лікарні Володимира Паука.

«Зловмисник вносив до офіційних висновків недостовірні відомості, використовуючи застарілі або неперевірені медичні записи. Надалі такі документи давали змогу призовникам уникнути мобілізації. Правоохоронці задокументували факт отримання частини неправомірної вигоди та передачі відповідних висновків до ТЦК», – розповіли в поліції.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання у підозрюваного вилучили готівку в національній та іноземній валютах на загальну суму понад 11 млн грн:

понад 240 тис. доларів

більше 3 тис. євро

майже 1,3 млн форинтів

понад 260 тис. грн.

Затриманому інкримінують за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (хабарництво). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.