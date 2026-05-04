На Запоріжжі та Дніпропетровщині викрили продавців трофейної зброї

Служба безпеки України викрила у Запорізькій та Дніпропетровській областях чотирьох чоловіків, які намагалися продати трофейну зброю. Двоє з них – військові, які самовільно залишили місце служби. Про це в понеділок, 4 травня, повідомили у пресслужбі СБУ.

У Запорізькій області спецслужба затримала військового, який перебував у СЗЧ, під час спроби продати 15 ручних осколкових гранат та автомат АК-74 з набоями до нього. Відомо, що зброя потрапила до нього із зони бойових дій. Крім того, на Запоріжжі затримали рецидивіста, якого раніше судили за крадіжку, але звільнили від відбування покарання з випробуванням. Він намагався продати реактивний протитанковий гранатомет і чотири корпуси гранат типу РГД із підривачами. Зброю він придбав у даркнеті.

На Дніпропетровщині СБУ затримала 34-річного дезертира, який намагався продати арсенал бойових гранат і набої різного калібру. Зброю він дістав під час служби на Херсонщині, а після втечі з підрозділу хотів заробити на її продажу. Усю трофейну зброю він зберігав удома під ліжком.

Також слідчі затримали 26-річного чоловіка, який через оголошення в інтернеті продавав 90 артилерійських мін, гранату та 5918 патронів різного калібру.

Усім затриманим оголосили підозри у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, 17 березня стало відомо про затримання п’ятьох військових, які намагалися продати вогнепальну зброю та боєприпаси з Харківського та Донецького напрямків.