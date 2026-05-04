36% українців висловлюють недовіру Володимиру Зеленському

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського дещо знизився, однак залишається відносно високим. За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, наразі йому довіряють 58% українців, тоді як 36% висловлюють недовіру.

Відомо, що дослідження тривало з 20 до 27 квітня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1005 респондентів, що мешкають у всіх підконтрольних Україні регіонах. Порівняно з березнем 2026 року показники змінилися: частка тих, хто довіряє президенту, зменшилася з 62% до 58%, а рівень недовіри зріс із 32% до 36%. Відповідно, баланс довіри також знизився – з +30% до +22%.

Серед тих, хто довіряє Зеленському, 25% заявили про повну довіру, ще 33% – про часткову. Водночас серед критиків 18% зовсім не довіряють президенту і стільки ж висловлюють скоріше негативне ставлення.

Соціологи також дослідили, яким українці бачать політичне майбутнє Зеленського після завершення війни. 28% опитаних хотіли б, щоб він залишився президентом, ще 16% допускають його подальшу участь у політиці, наприклад як лідера партії чи народного депутата. Водночас 30% респондентів вважають, що Зеленському варто завершити політичну кар’єру, а 15% переконані, що він має понести кримінальну відповідальність.

Окрему увагу приділили причинам недовіри. Серед тих, хто негативно оцінює діяльність президента, 40% зазначили, що їхня позиція сформувалася ще кілька років тому.

Інші причини недовіри до президента:

32% – не докладає зусиль для завершення війни;

28% – не виконав передвиборчі обіцянки;

20% – корупція;

18% – кадрова політика: призначення близьких людей, звільнення фахівців;

12% – некомпетентність у держуправлінні;

10% – діяльність ТЦК і мобілізація;

10% – зниження рівня життя та зростання цін.

Київський міжнародний інститут соціології наголошує, що попри зниження показників, підтримка президента залишається значною, однак рівень критики з боку суспільства поступово зростає.

Нагадаємо, у що березні 2025 року рівень довіри українців до Зеленського зріс до 68% після загострення стосунків зі США