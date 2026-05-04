Рівень довіри до Володимира Зеленського знизився, українці назвали причини
Підтримка президента залишається значною, але рівень критики починає зростати
Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського дещо знизився, однак залишається відносно високим. За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, наразі йому довіряють 58% українців, тоді як 36% висловлюють недовіру.
Відомо, що дослідження тривало з 20 до 27 квітня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1005 респондентів, що мешкають у всіх підконтрольних Україні регіонах. Порівняно з березнем 2026 року показники змінилися: частка тих, хто довіряє президенту, зменшилася з 62% до 58%, а рівень недовіри зріс із 32% до 36%. Відповідно, баланс довіри також знизився – з +30% до +22%.
Серед тих, хто довіряє Зеленському, 25% заявили про повну довіру, ще 33% – про часткову. Водночас серед критиків 18% зовсім не довіряють президенту і стільки ж висловлюють скоріше негативне ставлення.
Соціологи також дослідили, яким українці бачать політичне майбутнє Зеленського після завершення війни. 28% опитаних хотіли б, щоб він залишився президентом, ще 16% допускають його подальшу участь у політиці, наприклад як лідера партії чи народного депутата. Водночас 30% респондентів вважають, що Зеленському варто завершити політичну кар’єру, а 15% переконані, що він має понести кримінальну відповідальність.
Окрему увагу приділили причинам недовіри. Серед тих, хто негативно оцінює діяльність президента, 40% зазначили, що їхня позиція сформувалася ще кілька років тому.
Інші причини недовіри до президента:
- 32% – не докладає зусиль для завершення війни;
- 28% – не виконав передвиборчі обіцянки;
- 20% – корупція;
- 18% – кадрова політика: призначення близьких людей, звільнення фахівців;
- 12% – некомпетентність у держуправлінні;
- 10% – діяльність ТЦК і мобілізація;
- 10% – зниження рівня життя та зростання цін.
Київський міжнародний інститут соціології наголошує, що попри зниження показників, підтримка президента залишається значною, однак рівень критики з боку суспільства поступово зростає.
Нагадаємо, у що березні 2025 року рівень довіри українців до Зеленського зріс до 68% після загострення стосунків зі США