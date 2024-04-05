51% українців вбачають загрозу у корупції в органах державної влади

Українці вважають корупцію більшою загрозою для розвитку держави, аніж російська агресія. Зокрема, 51% українців вбачають загрозу у корупції в органах державної влади, тоді як 46% – у воєнній агресії Росії. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту в лютому 2024 року.

Ще 11% опитаних вважають, що загрозу для розвитку держави становить економічна криза та її наслідки, такі як інфляція, підвищення цін та погіршення рівня життя.

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На четвертій позиції у списку загроз для розвитку країни наші співвітчизники вбачають недостатність кваліфікованих менеджерів в уряді та у державних установах (10%), а на п'ятій – безвідповідальність влади (4%).

Також, згідно з опитуванням, діяльність президента України Володимира Зеленського підтримують 63% громадян – 22% повністю, 41% частково. В той час як у вересні 2023 року таких було 82%, 42% – повністю, 40% частково.

Як інформував раніше ZAXID.NET, станом на листопад-грудень минулого року 60% українців були переконані, що під час війни варто обмежувати себе в розвагах та покупках. Натомість 36% опитаних вважають, що можна й потрібно жити повноцінним життям навіть під час війни.