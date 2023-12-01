Більшість українців переконані, що під час війни слід обмежувати себе у покупках та розвагах. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

«60% вважають, що під час війни потрібно суттєво себе обмежувати в розвагах і покупках, і за два роки війни ці показники практично ніяк не змінились», – розповіли соціологи.

Найбільше з такою думкою погоджуються мешканці західних областей. Протилежної думки дотримуються 36% українців. Вони вважають, що під час війни потрібно намагатися жити повноцінним життям. Таку частіше поділяють мешканці Києва та деокупованих територій.

«Це питання найбільш розділило респондентів за віком та доходами: молодші й забезпечені значно більше хочуть жити повноцінним життям ніж старші і бідніші, серед яких більшість підтримує самообмеження», – йдеться у дослідженні «Рейтингу».

інфографік соціологічної групи «Рейтинг»

За результатами дослідження, приблизно кожен другий українець сьогодні не будує жодних довгострокових планів. За останній рік кількість українців, які планують своє життя на тривалий термін (декілька років), скоротилась з 19% до 12%. Ще приблизно 15% опитуваних планують своє життя на півроку-рік, а 22% респондентів — не більше кількох місяців. Як зазначають соціологи, планують своє життя на більш тривалий термін мешканці Києва, люди молодого та середнього віку, а також заможніші громадяни.

інфографік соціологічної групи «Рейтинг»

Опитування було проведене 22-23 листопада на вибірці в 1000 респондентів з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Похибка не перебільшує 3,1%.