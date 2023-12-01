Більшість українців взимку очікують позитивних змін на фронті
Більшість українців сподіваються на те, що цієї зими відбудеться покращення на лінії фронту. Про це свідчить нещодавнє опитування Соціологічної групи «Рейтинг».
Зокрема, такої думки дотримуються 46% громадян України. При цьому, ще 32% українців очікують, що ситуація залишиться такою ж, як і зараз. Тобто, нічого не зміниться. Водночас ще 12% вважають, що ситуація може погіршитися.
інфографіка Соціологічної групи «Рейтинг»
Також слід зазначити, що загалом 51% українців вважає, що в державі цієї зими залишиться все так, як і раніше. Тобто, серйозних змін очікувати не варто. За те, що зміниться відбудуться в кращу сторону виступають 25% українців, а на думку 20% ситуація може стати ще складнішою.
Молодь віком 18-35 років є порівняно більш критичною в оцінці ситуації на фронті – у її покращення вірять 38%, тоді як серед старших людей віком 51+ у позитивний розвиток подій вірить 52%. Найбільше погіршення ситуації в економіці очікують кияни (49%).
інфографіка Соціологічної групи «Рейтинг»
Натомість за песимістичними очікуваннями лідирує економіка: 34% респондентів очікують на погіршення у цій сфері, 43% – не чекають жодних змін. Сфера енергетики оцінюється як така, що покращиться (17%) або залишиться без змін (43%).
Опитування було проведене 22-23 листопада. В рамках цього процесу вдалося дізнатися думку 1000 респондентів по всій території України за виключенням регіонів, що знаходяться в окупації.