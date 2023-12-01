Більшість українців сподіваються на те, що цієї зими відбудеться покращення на лінії фронту. Про це свідчить нещодавнє опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Зокрема, такої думки дотримуються 46% громадян України. При цьому, ще 32% українців очікують, що ситуація залишиться такою ж, як і зараз. Тобто, нічого не зміниться. Водночас ще 12% вважають, що ситуація може погіршитися.

інфографіка Соціологічної групи «Рейтинг»

Також слід зазначити, що загалом 51% українців вважає, що в державі цієї зими залишиться все так, як і раніше. Тобто, серйозних змін очікувати не варто. За те, що зміниться відбудуться в кращу сторону виступають 25% українців, а на думку 20% ситуація може стати ще складнішою.

Молодь віком 18-35 років є порівняно більш критичною в оцінці ситуації на фронті – у її покращення вірять 38%, тоді як серед старших людей віком 51+ у позитивний розвиток подій вірить 52%. Найбільше погіршення ситуації в економіці очікують кияни (49%).

інфографіка Соціологічної групи «Рейтинг»

Натомість за песимістичними очікуваннями лідирує економіка: 34% респондентів очікують на погіршення у цій сфері, 43% – не чекають жодних змін. Сфера енергетики оцінюється як така, що покращиться (17%) або залишиться без змін (43%).

Опитування було проведене 22-23 листопада. В рамках цього процесу вдалося дізнатися думку 1000 респондентів по всій території України за виключенням регіонів, що знаходяться в окупації.