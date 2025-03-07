Рейтинг довіри до Володимира Зеленського зріс до 68%

У другій половині лютого рівень довіри до Володимира Зеленського стрімко зріс на 9% і тепер становить 68%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке відбувалось з 4 лютого по 4 березня.

Зазначається, що у першій половині лютого, за даними соціологів, Володимиру Зеленському довіряли 57% українців і не довіряли – 37%. Баланс довіри-недовіри становив +20%.

Проте вже протягом 14 лютого-4 березня 2025 року рівень довіри до президента зріс до 67%, а кількість тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Баланс довіри-недовіри покращився до +38%. У період 1-4 березня рівень довіри зріс ще на 1% та становить 68%.

Динаміка довіри до Володимира Зеленського протягом лютого-початку березня 2025 року

Рівень довіри до Зеленського трохи нижчий у східних областях України, там президенту довіряють 60% довіряють і 36% не довіряють. Водночас у центральних, західних та південних регіонах цей показник становить 66-69%. Фахівці зауважують, що баланс довіри-недовіри є позитивним у всіх регіонах країни.

Динаміка довіри до президента в регіональному вимірі

Соціологи зазначають, що саме у період з 14 лютого по 4 березня відбулося багато резонансних подій, зокрема, суперечка Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого.

«Щонайменше станом на зараз ми спостерігаємо процес єднання суспільства на тлі нових викликів, які постають перед Україною. Зростання довіри президенту за останній період свідчить, що зараз ми бачимо “згуртування навколо прапора” [...] У будь-якому випадку важливо підкреслити, що основна причина єднання і підвищення довіри президенту – не атаки на нього персонально. Українці сприймають риторику нової влади США як атаку на всю Україну і всіх українців», – підсумував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький..

Участь у опитування взяли 1029 респондентів віком від 18 років. Воно проводилось методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Соціологи не опитували жителів тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 18 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що президент України має низький рейтинг – 4%. Наступного дня, 19 лютого, Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського «помірно успішним коміком, який вмовив США витратити 350 млрд доларів». Крім того, Трамп заявив про необхідність провести в Україні вибори та назвав Зеленського «диктатором без виборів». Вже 27 лютого Дональд Трамп сказав, що «не може повірити», що назвав Зеленського диктатором.

28 лютого під час зустрічі в Овальному кабінеті відбулася суперечка між президентом США Дональдом Трампом та його українським колегою Володимиром Зеленським. Планувалося, що того дня Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини, однак американський президент звинуватив Зеленського у неповазі. Після чого президент України достроково покинув Білий дім.

У четвер, 6 березня, Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська команди відновили співпрацю.