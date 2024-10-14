Володимиру Зеленському довіряють 59% українців

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування серед українців, під час якого запитував про довіру до Володимира Зеленського. Згідно з результатами опитування, з травня 2024 року рейтинг Зеленського стабілізувався – йому довіряють 59% українців.

Зазначається, що опитування проводили у період з 20 вересня до 3 жовтня 2024 року. Участь у опитування взяли люди, які проживають на неокупованій території України, у тому числі і ВПО.

Як зазначають соціологи, протягом п’яти років рейтинг довіри до Володимира Зеленського сильно змінювався. Зокрема, у 2019 році йому довіряли 80% українців. У лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення, відсоток тих, хто довіряє Володимиру Зеленському знизився до 37%. Вже після того, як Росія розпочала повномасштабно війну проти України, рівень довіри до президента значно зріс – до 90%. Наприкінці грудня 2023 року дані свідчили про те, що йому довіряють 77%, у лютому 2024 року – 64%, а у травні цього року – 59%. У КМІС зазначили, що з травня по вересень 2024 року показники практично не змінювалися. Наразі 37% опитаних висловлюють недовіру до президента.

Соціологи також вказують на те, що всіх регіонах України баланс довіри-недовіри – позитивний. Однак, найменше Володимиру Зеленському довіряють на Сході – 51% опитаних. В інших регіонах довіряють більше – 58-62% проти 35-38%, які не довіряють.

«В Україні наразі зберігається досить висока довіра президенту Володимиру Зеленському, особливо беручи до уваги складнощі воєнного часу, невизначене майбутнє та можливі окремі невдалі дії владної команди. При цьому ситуація дуже динамічна і вже істотна частка населення хитається від довіри до недовіри залежно від поточних подій та рішень президента і його команди», – підсумував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року КМІС оприлюднив результати опитування, які вказували на те, що в українському суспільстві зріс рівень довіри до російських наративів: до 32%.

Опитування КМІС тривало від 20 вересня до 3 жовтня за допомогою телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України на вільній території опитали 2004 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на вільній території України. Похибка опитування за звичайних обставин не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% – для показників, близьких до 10%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.