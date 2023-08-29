З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість українців, які вважають себе націоналістами, збільшилася в 5-6 разів, свідчать дані соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Як йдеться в результатах опитування, проведеного в червні й опублікованого 29 серпня, майже 19% українців назвали себе націоналістами. Для порівняння, до повномасштабного вторгнення розмір цієї групи фіксувався на рівні 3-4%.

«В ідеологічному плані фіксується суттєвий "зсув управо"», – зазначили соціологи.

Сукупно кількість ідеологічних (за самовизначенням) респондентів склала близько 57%. загалом «правих» поглядів притримуються понад 30% респондентів, «лівих» – 12% (з них 3,7% вважають себе комуністами, а 8,5% – соціал-демократами). Найменшою групою є ліберали (6%), йдеться в повідомленні КМІС.

Крім того, після широкомасштабного вторгнення в Україні підвищився показник громадянської ідентичності – 75-80% вважають себе громадянами України.

Польовий етап дослідження тривав з 17 до 27 червня. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 2004 респонденти.

Статистична похибка вибірки при довірчій імовірності 95% становить 2,2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1,1, максимальна похибка вибірки має бути не більше 2,5%.

Водночас соціологи зазначають, що можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.