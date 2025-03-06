Володимир Зеленський повідомив про відновлення співпраці між Україною та США

Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська команди відновили співпрацю. Про це у четвер, 6 березня, президент України повідомив у соцмережі Х.

«Тим часом українська та американська команди відновили роботу, і ми сподіваємося, що наступного тижня у нас буде змістовна зустріч», – написав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне до миру з першої хвилини війни. Він наголосив, що бойові дії тривають виключно через Росію. Водночас Україна не тільки готова робити кроки для встановлення миру, а й пропонує їх.

«Це може бути доведено двома формами мовчання: жодних атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру. Припинення застосування ракет, бомб, безпілотників великої дальності, ніяких військових операцій у Чорному морі», – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави вкотре наголосив, що «українці справді хочуть миру, але не ціною відмови від України». Крім того, Володимир Зеленський вважає, що угода про звільнення полонених могла б засвідчити прагнення Росії також припинити війну та викликала б довіру для проведення мирних перемовин.

Водночас кореспондентка Fox News Жакі Генріх повідомила, що у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії має відбутися зустріч держсекретаря США Марка Рубіо, спецпосланника Стівена Віткоффа та радника з питань нацбезпеки Майкла Уолтца з українською делегацією, серед якої має бути Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 28 лютого під час зустрічі в Овальному кабінеті відбулася суперечка між президентом США Дональдом Трампом та його українським колегою Володимиром Зеленським. Планувалося, що того дня Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини, однак американський президент звинуватив Зеленського у неповазі. Після чого президент України достроково покинув Білий дім.

3 березня президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити передачу військової допомоги Україні. Наказ стосувався навіть тих вантажів, які тільки перебували в дорозі до України.

5 березня директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив, що припинили обмін розвідданими з Україною.