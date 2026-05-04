На АЗС знову подорожчало пальне

За минулі вихідні в Україні на автозаправних станціях зафіксовано підвищення цін на пальне. Подорожчали як бензин, так і дизельне пальне, пише «РБК-Україна».

Станом на понеділок, 4 травня, найбільші мережі АЗС переглянули свої цінники. Зокрема, OKKO та WOG одночасно збільшили вартість на 1 грн за літр для бензину А-95, преміального 95-го та дизеля. В результаті ціни досягли 76,90 грн/л для звичайного А-95, 79,90 грн/л для преміального та 90,90–93,90 грн/л для дизельного пального залежно від типу.

Аналогічний крок зробила і мережа Socar, де бензини А-95, А-95 NANO та дизель також додали по 1 грн за літр.

Найбільш відчутне зростання відбулося в мережі «Укрнафта»: бензин А-95 (Energy) подорожчав одразу на 4 грн за літр. Інші види пального тут зросли в середньому на 1 грн. Водночас саме «Укрнафта» продовжує пропонувати найнижчі ціни серед основних операторів ринку.

Актуальні ціни у OKKO та WOG:

бензин А-95 коштує близько 76,90 грн/л,

преміальні види – майже 80 грн/л,

дизель – понад 90 грн/л,

а автогаз – близько 49,90 грн/л.

У Socar ціни майже ідентичні. Натомість на «Укрнафті» бензин і дизель залишаються дешевшими, а газ коштує приблизно 47,90 грн/л.

Нагадаємо, уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня. Водночас з початку місяця змінився максимальний розмір компенсації. Відтепер один користувач може отримати до 500 грн на місяць, замість 1000 грн.