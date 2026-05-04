Два кілометри вулиці ремонтуватимуть приблизно півтора року

У Львові розпочинають реконструювати вулицю Гетьмана Мазепи у Шевченківському районі. На цій важливій магістральній вулиці розширять проїзну частину до чотирьох смуг, вона має покращити доступ до навколишніх медичних закладів, зокрема реабілітаційного центру Unbroken. Роботи профінансує Європейський інвестиційний банк.

Як повідомили у Львівській міськраді, вулицю розширять до чотирьох смуг, дві – виділять для громадського транспорту, облаштують острівні зупинки, зручну інфраструктуру для пішоходів та велосипедистів, місця для паркування, зони озеленення.

За словами директора «Львівавтодору» Миколи Власюка, реконструкція відбуватиметься на всій протяжності вулиці – від ТЦ «Спартак» до вул. Грінченка – це 1,94 км. Однак, щоб мінімізувати незручності для пішоходів і водіїв, роботи розділили на три етапи:

1) від перехрестя з вул. Миколайчука до вул. Орлика;

2) від вул. Орлика до ТЦ «Спартак»;

3) від вул. Миколайчука до вул. Грінченка. Одночасно розпочнуть реконструкцію самої вул. Грінченка.

«Розпочинаємо з робіт на хідниках і газонах. Тому зараз рух транспорту перекривати не будемо. Це дасть можливість розпочинати роботи з формування осі дороги, перевірки місця інженерних мереж та ін. Оскільки вулицю розширюємо до 4 смуг, багато робіт буде проводитися за межами теперішньої проїзної частини. Також будемо працювати на ділянках між перехрестями, щоб під’їзди для медичних та інших закладів були проїзними», – пояснив Микола Власюк.

Зараз на вул. Мазепи курсує 12 автобусних маршрутів і тролейбус №33. Щодня цією вулицею курсує близько 150 одиниць громадського транспорту. Тому пріоритет для нього важливий.

«На сьогодні на вул. Мазепи є дві широкі смуги для руху транспорту, а інфраструктура для пішоходів та велосипедистів або відсутня, або у поганому стані. Тому після реконструкції на всій протяжності вул. Мазепи буде 4 смуги – по дві у кожному напрямку з окремими для громадського транспорту», – розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

На реконструкцію вул. Мазепи і Грінченка Європейський інвестиційний банк виділить 10,7 млн євро. Підрядником є компанія «Онур». Відповідно до контракту, роботи мають завершити за 18 місяців.

Рух вулицею перекриють приблизно через кілька тижнів, коли розпочнуть ремонтні роботи вже на проїзній частині. Про зміни для громадського транспорту повідомлять додатково.