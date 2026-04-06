Підрядник завершив влаштування конструктивних шарів і монтує фундаментні блоки

Шляхопровід на перехресті вулиць Тараса Шевченка та о. Омеляна Ковча, який веде у мікрорайон Рясне у Львові, збудують до листопада. Про це запевнив підрядник, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Це важливе сполучення для Рясного, але сам міст давно аварійний і застарілий. Тому будівництво нового шляхопроводу – довгоочікуваний крок. Підрядник гарантує: вже в листопаді обʼєкт буде готовий», – зазначив міський голова Львова.

Зараз тривають підготовчі роботи: переносять інженерні мережі. Після цього почнуть забивати палі, що є основою нового шляхопроводу.

У міськраді додали, що підрядник завершив влаштування конструктивних шарів і монтує фундаментні блоки, тривають земляні роботи. Роботи виконує підрядна організація «Онур» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

«Підрядник завершив один із важливих підготовчих етапів – влаштування конструктивних шарів з піску та щебеню. Така основа дозволяє стабілізувати ґрунт і підготувати ділянку до будівельних процесів. Також триває монтаж фундаментних блоків для запобігання сповзання ґрунту», – зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Нагадаємо, підготовчі роботи з будівництва дублюючого шляхопроводу на вул. Ковча стартували у березні. Термін виконання робіт з будівництва нового шляхопроводу на вул. Ковча становить 11 місяців. Проте завершити роботи планують до кінця цього року. Вартість робіт становить 106,8 млн грн.

Новий шляхопровід матиме три смуги руху, вело-пішохідну зону та світлофорне регулювання. Як наголошують у мерії, цей проєкт має пришвидшити рух транспорту на перевантаженій вул. Шевченка та створити умови для реконструкції наявного аварійного моста. Будівництва нового шляхопроводу покращить сполучення мікрорайону Рясне з центром міста.