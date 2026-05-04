Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради оголосило тендер на будівництво кільцевої розв’язки на перехресті вулиць Просвіти та Хіміків. Аукціон запланований на 15 травня.

Йдеться про розв’язку в районі нового моста до мікрорайону Пасічна. Очікувана вартість закупівлі – 13,1 млн грн.

Переможець тендеру повинен збудувати транспортну розв’язку з асфальтованим покриттям, тротуарами та велодоріжкою, змонтувати опори освітлення, облаштувати розмітку та дорожні знаки.

Проєкт мають реалізувати з дотриманням принципів інклюзивності – з пониженими бордюрами на переходах через проїзну частину вулиць, пандусами та попереджувальною тактильною плиткою на тротуарах, а також вздовж краю майданчиків зупинок.

Майбутній підрядник має завершити роботи до 30 червня 2026 року.