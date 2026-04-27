28-річний Олег Карпа працює в морзі та розвиває напрямок танатопрактики в Україні

Танатопрактик з Дрогобича встановив світовий рекорд у боді-арті. 28-річний дрогобичанин Олег Карпа побив рекорд відомого Zombie Boy, зробивши на своєму тілі 230 анатомічно точних татуювань кісток. Про це в середу, 27 квітня, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

«Поки світ згадує рекорд епатажного Ріка Дженеста, у Дрогобичі готувався новий світовий рекорд. Разом із лікарем-патологоанатомом ми три години рахували татуювання зображень кісток, вивчаючи кожен сантиметр тіла Олега», – йдеться в повідомленні.

Як вказано в повідомленні, Олег Карпа впродовж п’яти років готувався до рекорду, і кожне його татуювання є реальним відображенням людського скелета на тілі. Рекордсмен є медбратом судово-медичної експертизи в Дрогобичі. Працюючи в морзі, він паралельно розвиває напрямок танатопрактики в Україні та проводить навчання. Загалом представники реєстру рекордів України разом із лікарем-патологоанатомом підрахували на тілі 230 татуювань у вигляді кісток.

«Для тих, хто з анатомії пам’ятає цифру 206, поясню: ми зафіксували рекордну анатомічну деталізацію – тут і сесамоподібні кістки, і найдрібніші кістки п’ястка, плесна та фаланг пальців (що зазвичай не враховується у спрощених анатомічних моделях) – ювелірна наукова точність», – повідомляє Лана Вєтрова.

До слова, Олег Карпа побив рекорд канадського рекордсмена Ріка Дженеста, відомого у світі як Zombie Boy. Він прославився тим, що на його тілі з голови до ніг були татуювання. Загальна кількість татуювань із зображенням кісток становила 139.