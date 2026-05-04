У Києві викрили керівництво заводу на постачанні «Укрзалізниці» неякісних вагонів

Поліція та СБУ викрили схему постачання «Укрзалізниці» неякісних вагонів на 64 млн грн. Підозри отримали керівники вагонобудівного заводу. Про це у понеділок, 4 травня, повідомили в Офісі генерального прокурора та Нацполіції Києва.

За даними слідчих, посадовці заводу забезпечили перемогу підприємства у тендері, після чого уклали з «Укрзалізницею» договір на постачання купейних пасажирських вагонів та коліс для поїздів, що здійснюють міжнародні рейси українською та європейською коліями. Отриману продукцію перевізник ввів в експлуатацію кілька років тому, а під час планового технічного обслуговування фахівці виявили серйозні дефекти – тріщини та розриви елементів вагонів і візків.

Проведені експертизи вказують, що при виробництві продукції використали сталь низької якості, а зварні роботи виконали з серйозними порушеннями. У поліції зазначають, що фігуранти розуміли, що виробничі можливості заводу не відповідали критеріям замовлення «Укрзалізниці», але все одно виготовили продукцію та отримали за неї повну оплату.

«Фактично вагони стали непридатними до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено. Збитки державі – понад 64 млн грн. [...] Жодних технічних помилок тут немає. Є свідомі рішення і буде відповідальність», – наголосив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Правоохоронці оголосили підозри колишньому директору, чинному директору та начальнику управління заводу у заволодінні коштами «Укрзалізниці» (ч. 5 ст. 191 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до 12 років.

Нагадаємо, 9 квітня правоохоронці повідомили про затримання заступника директора Департаменту екологічної безпеки АТ «Укрзалізниця». Посадовець вимагав 100 тис. доларів у підприємця за допомогу в отриманні дозволу на демонтаж колії коштом «Укрзалізниці».