Президент запланував зустрічі з кількома можливими кандидатами

Президент Володимир Зеленський планує призначити уповноваженого з питань Білорусі. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає агентство «Укрінформ» в п’ятницю, 30 січня.

За словами президента, він хоче зустрітися з кількома дипломатами, яких розгляне на відповідну посаду.

«Хочу сильну людину на уповноваженого по Білорусі. Вважаю, що це правильно. Треба підтримувати зусилля демократичних сил Білорусі», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 22 січня Володимир Зеленський розкритикував Європу за відсутність реальної допомоги народу Білорусі у боротьбі за свободу у 2020 році, нагадавши, що тепер там розгорнуті російські ракети «Орєшнік».

25 січня Володимир Зеленський у Вільнюсі вперше офіційно зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською та запросив її до України.

27 січня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про новий системний підхід у відносинах з представниками білоруської демократичної опозиції та анонсував призначення спецпредставника, уповноваженого для контактів з демократичними білоруськими силами.