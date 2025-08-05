Спецоперацію провів «Спецпідрозділ Тимура» ГУР МО

Бійці «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки провели спецоперацію із захисту Сумської області від російських штурмів. В результаті операції українські захисники розбили понад вісім рот окупантів та зупинили просування росіян, повідомили у пресслужбі ГУР у вівторок, 5 серпня.

За даними ГУР, під час спецоперації українські бійці зайшли в тил росіян, зачистили їхні позиції та закріпилися. На відео, яке оприлюднили в ГУР, видно рейди військових у тилу окупантів, атаки на російських солдатів з артилерії та дронів, а також ближній стрілецький бій.

«Просування московитів — зупинено, постачання провізії та боєкомплекту їхньому угрупованню військ — зірвано. Згідно з радіоперехопленнями, солдати армії РФ, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності “Спецпідрозділу Тимура”», – повідомили у пресслужбі ГУР.

За даними розвідників, в результатів спецоперації підрозділ ліквідував щонайменше 334 росіян. Ще щонайменше 550 отримали поранення.

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Нагадаємо, наприкінці липня Сили оборони звільнили село Кіндратівка на Сумщині. На поширеному ЗСУ відео військові завдають ударів по ворогу, використовуючи дрони та інше озброєння. Також показали момент, де український військовий ставить прапор над однією з будівель.