Сили оборони показали, як звільняли прикордонну Кіндратівку від росіян
У селі тривають стабілізаційні заходи
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Військовими частинами та підрозділами Сил оборони звільнено населений пункт Кіндратівка
У неділю, 27 липня, офіційно повідомили про звільнення прикордонного села Кіндратівка в Сумській області від російських окупантів. Центр стратегічних комунікацій показав відео боїв.
«Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до складу сил і засобів угруповання військ “Курськ”, а також силами та засобами старшого начальника, звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області», – йдеться у повідомленні.
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