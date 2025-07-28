У неділю, 27 липня, офіційно повідомили про звільнення прикордонного села Кіндратівка в Сумській області від російських окупантів. Центр стратегічних комунікацій показав відео боїв.

«Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до складу сил і засобів угруповання військ “Курськ”, а також силами та засобами старшого начальника, звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області», – йдеться у повідомленні.

На кадрах військові завдають ударів по ворогу, використовуючи дрони та інше озброєння. Також показали момент, де український військовий ставить прапор над однією з будівель.

Станом на неділю у звільненому населеному пункті тривали стабілізаційні заходи.

Нагадаємо, аналітичний проєкт DeepState повідомляв про звільнення села ще 25 липня. Ворога з населеного пункту вибив 225-й окремий штурмовий полк ЗСУ