Всесвітній день лінощів (World Laziness Day) відзначають 20 серпня люди, що не дуже поспішають до роботи. Місцем походження Всесвітнього дня лінощів вважається Колумбія, а саме промислове містечко Ітагуі з населенням понад 200 тис. осіб. Ініціативу запровадити святкування Дня лінощів реалізували у 1984 році. Саме тоді вібувався торгово-промисловий фестиваль, і під час нього мешканців, які працювали на заводах та фабриках міста, закликали відкинути роботу та всі важливі справи, щоб по-справжньому відірватися на святі. Попри те, що свято має неофіційний характер, воно швидко завоювало популярність у всьому світі.

У цей день кожен може байдикувати. А байдикувати завжди приємніше при доброму кіно. Ми зібрали кілька різножанрових картин до свята, яке для декого є професійним.

«Можливо, диявол»

Maybe, the Devil, 1977

Молодий Шарль розмірковує про політику, релігію, психоаналіз. Як тільки він усвідомлює всю глибину своєї огиди до морального та фізичного занепаду суспільства, в якому живе, він вирішує, що єдино вірний шлях – самогубство. У класичному фільмі Робера Брессона лінь розглядається як одна з форм спокуси.

«Ууно Турхапуро: Змінити країну»

Uuno Turhapuro: Change the Country, 1986

Ууно Турхапуро – вигаданий гротескний персонаж, головний герой великого циклу фінських комедійних телепередач та кінофільмів. Його придумав Спеде Пасанен, а постійним виконавцем ролі Ууно Турхапуро був Веса-Матті Лойрі. Перший раз персонаж зʼявився в «Спеде-шоу» 1971 року і з невеликою перервою 1977-го зʼявлявся в цій телепрограмі до 1978 року. Турхапуро набув загальнонаціональної популярності після перших комедійних фільмів за його участю, яких загалом було випущено 19. Перший фільм вийшов на екрани 1973 року, останній 2004 року. У цьому фільмі герой намагається змінити своє життя, але весь час потрапляє у кумедні ситуації через лінь.

«Великий Лебовський»

The Big Lebowski, 1998, на головному фото

Головного героя всі звуть Чувак. Він нічого не робить, тільки пʼє, їсть, грає в боулінг з такими ж неробами. Він потребує грошей, але ця обставина його мало бентежить. Однак той факт, що двоє бандитів його випадково прийняли за мільйонера, Чувака надзвичайно спантеличив. І це послужило причиною для знайомства героя з мільйонером, Великим Лебовські, та подальших пригод. Прекрасний фільм братів Коенів з чудовим акторським складом – Джефф Бріджес, Джон Гудмен, Джуліанна Мур, Стів Бушемі.

«Офісний простір»

Office Space, 1999

Комедія «Офісний простір» розповідає історію компанії, яка наймає двох консультантів, які повинні посприяти зниженню витрат фірми. Але, здається, їх єдине завдання – визначити, кого з працівників слід звільненити. Справді, багато співробітників компанії приходили на робоче місце, щоб грати в компʼютерні ігри. Просто не у всіх вистачило сміливості в результаті зізнатися в цьому навіть самим собі.

Головним претендентом на звільнення є Пітер, у нього повністю відсутня мотивація до роботи, і до того ж він не ладнає з менеджерами і начальством. Але, на подив більшості, після низки курйозних подій він отримує підвищення.

«Гарфілд»

Garfield, 2004

Весела комедія про пригоди чарівного й харизматичного товстого рудого кота Гарфілда. Господар кота обожнює його та пробачає йому будь-які витівки. Кіт вірить в те, що саме він – головний у домі, і все тут крутиться навколо нього. Гарфілд – товстий, ледачий, але неймовірно привабливий персонаж. Сите щастя кота закінчується з появою в будинку добродушного щеняти Оді. Ревнощам Гарфілда немає меж. А тут ще нова біда: господар закохався.

«Ми тут більше не живемо»

We Donʼt Live Here Anymore, 2004

Сімʼї Джека та Генка давно разом. Чоловіки викладають в університеті, поки їхні дружини Террі та Едіт сидять удома, і ніхто не може запідозрити, що насправді ці пари обʼєднує не дружба, а відчай, зрада та обман. Невинна інтрижка між Джеком та Едіт швидко перетворюється у таємний роман. Вони мріють про давно втрачене щастя, але що трапиться, коли їхнє подружжя дізнається про зраду? Саме лінь відіграє у сюжеті одну з головних ролей у розладі стосунків. Головні ролі зіграли Марк Руффало, Лора Дерн, Пітер Краузе, Наомі Воттс.