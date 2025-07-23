Літо – найкраща і найпопулярніша пора для відпусток. Однак не завжди вдається спланувати відпочинок саме на цей час або, навпаки, відпустка є, а що з нею робити – не знаєш. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів, які точно надихнуть вас на відпочинок мрії. Тут і сонячна Італія, і романтичний Париж, і тропічний Таїланд і багато іншого.

«Під сонцем Тоскани» (2003)

Романтична комедія про письменницю Френсіс Мей, яка важко переживає розлучення. Здавалося б, ще трохи – і депресія повністю поглине її, а життєва криза починає впливати і на її творчість. Подруга пропонує їй оговтатися від переживань в Італії. Після тривалих вмовлянь Френсіс їде до Тоскани, де серед чудової природи розуміє, що хотіла б розпочати життя заново. У Тоскані вона купує віллу і починає знайомитись із місцевими, аби тепер побудувати своє життя саме тут.

«Їсти, молитися, кохати» (2010)

Елізабет Гілберт (Джулія Робертс) – заміжня, забезпечена, але нещаслива жінка. Після проблемного розлучення вона вирішує шукати, що може зробити її по-справжньому щасливою, і більше не покладатися на чоловіків. У пошуках щастя Елізабет відправляється спершу в Італію, потім в Індію і на острів Балі. Кожна країна та її люди по-особливому впливають на героїню та змушують її замислитись, чи справді вона хоче знайти щастя в самостійності та незалежності.

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«Мама Міа!» (2008)

Грецький острів, море, пісні ABBA й суцільна атмосфера свята. Софі (Аманда Сейфрід) одружується зі своїм нареченим Скаєм (Домінік Купер). Однак Софі хотіла б розділити це свято з батьком, але вона не знає, хто він. Дівчина лише здогадується, що ним може бути один з трьох колишніх коханих її матері: Гаррі (Колін Ферт), Сем (Пірс Броснан) або Білл (Стеллан Скашгорд). Тому вона вирішує запросити всіх трьох.

«Вікенд у Парижі» (2013)

Подружня пара через багато років після медового місяця повертається в Париж у спробі освіжити шлюб. У столиці Франції вони зустрінуть старого приятеля, якому вдається вдихнути в охололі відносини нове життя. Романтична комедія підсвічує проблеми в зрілих стосунках та показує всю красу Парижа з його вузькими вуличками та романтичними закапелками.

«Пляж» (2000)

Молодий американець Річард (Леонардо Ді Капріо) приїжджає у Таїланд в пошуках незвичайного відпочинку. У готелі він випадково знайомиться з дивним чоловіком на ім’я Даффі (Роберт Карлайл), який розповідає йому про пляж на таємничому острові. Річард розповідає цей секрет молодій французькій парі туристів, і втрьох вони вирушають у подорож.

«Вікі Крістіна Барселона» (2008)

Вікі і Крістіна – американські студентки, які прибули в Старий світ за враженнями і творчими здобутками. Там вони знайомляться із художником Хуаном Антоніо, який пропонує дівчатам розважитися. Для Вікі – це шанс на експеримент. Незабаром на горизонті з’являється дружина Хуана Марія – пристрасна і рішуча, готова до життя незвичайному тандемі.

«Коко до Шанель» (2009)

Біографічний фільм про роки юності Габріель Шанель – ще нікому не відомої вихованки сирітського притулку, яка працювала продавчинею в бутику одягу, а у вільний час виступала в кабаре під сценічним псевдонімом Коко. Саме там її помітив і забрав із собою в Париж барон Етьєн Бальсан. Постійно експериментуючи з пошиттям стильного одягу, в 1910 році їй вдається відкрити свій перший магазин капелюхів, що стає потужним поштовхом для створення власної імперії моди.

«Опівночі у Парижі» (2011)

Париж у дощ, нічні прогулянки, літературні генії та магія. Романтик в душі і письменник у житті Гіл Пендер, прогулюючись нічним Парижем, раптом подорожує в минуле. Там він зустрічає Сальвадора Далі, Ернеста Хемінгуея, Гертруду Стайн та подружжя Фіцджеральдів. Герой розуміє, що ці зустрічі – не випадкові.

«Листи до Джульєтти» (2010)

Софі (Аманда Сейфрід) – американська журналістка, яка займається фактчекінгом. Вона заручена, і перед весіллям з нареченим Віктором (Гаель Гарсія Берналь) вирішує поїхати у Верону – одне з найромантичніших міст світу. Віктор – кухар і весь вільний час у відпустці присвячує пошуку нових смаків та дегустаціям, а Софі змушена шукати собі розваги самостійно. Одного дня вона знайомиться з місцевими жінками, які називають себе секретарками Джульєтти. Вони відповідають на листи жінок, які звертаються за порадами і залишають листи на стіні біля памʼятника Джульєтті. Серед таких листів Софі знаходить записку, яку написала Клер Сміт в 1957 році. Вона вирішує відповісти на нього, однак не очікує, що його героїня приїде в Італію шукати справжнє кохання.