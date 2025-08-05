Уже 7 серпня у прокат вийде фантастичний мюзикл «Кінець» про родину, яка живе в підземному бункері, де головні ролі зіграли оскароносна Тільда Свінтон і дворазовий номінант на «Оскар» Майкл Шеннон.

Уже давно фільми про життя після апокаліпсису – ядерного вибуху, епідемії чи повстання машин – б’ють усі рекорди популярності. Напередодні нового релізу, який, як обіцяють автори, має усі шанси сказати нове слово у цьому жанрі, ми нагадуємо про інші фільми, що розповідають нам про тих, хто пережив постапокаліпсис і готовий боротись за майбутнє.

«12 мавп» (12 Monkeys, 1995)

Смертельний вірус знищив все людство. Вижити вдалось лише небагатьом. Вони змушені переховуватись під землею. Засуджений до страти чоловік (Брюс Вілліс) вирушає у минуле, щоб запобігти катастрофі, знайшовши загадкову банду «12 мавп», яка може бути причетна до витоку вірусу. Місія майже неможлива, бо в минулому героя зачиняють у психіатричній клініці, адже він прибув на місце повністю голим та тотально дезорієнтованим. Але, можливо, саме його лікарня причетна до трагедії?

«Я – Легенда» (I Am Legend, 2007)

Вченим здавалося, що вони нарешті знайшли ліки від раку, але виявилось, що вони перетворили людей на монстрів. Єдина втіха для персонажа Вілла Сміта, якому вдалося вижити і не втратити людське обличчя, це те, що виходять ці монстри лише вночі. Вдень весь Мангеттен належить головному герою та його псу. Але і монстри не такі тупі, як здається, – вони шукають спосіб вполювати самотнього чоловіка. Увага, спойлер! Якщо вам важко дивитись, як стаждають тварини, просто не дивіться це кіно.

«ВОЛЛ-І» (WALL·E, 2008)

Дія фантастичного мультфільму від студії Pixar розгортається в далекому майбутньому, коли Земля стала непридатною для життя і люди були змушені її залишити. Єдиний, хто залишився на планеті, – це робот ВОЛЛ-І. День у день він займається виконанням закладеної в нього програми – збирає і утилізує сміття. За довгі роки в роботі відбувається якийсь збій, що сприяє розвитку в ньому невластивих для робота рис. Одного разу серед гір сміття ВОЛЛ-І знаходить справжній живий паросток, за яким починає доглядати. Незабаром на Землю прилітає робот-розвідниця Єва, послана людьми дізнатися, як йдуть справи на рідній планеті. Занурений в повну самотність ВОЛЛ-І закохується в Єву.

«Елізіум» (Elysium, 2013)

Нове суспільство чітко розділено на класи: одні живуть на Землі, яка поступово гине та стає пеклом, а інші, які мають достатньо грошей, перебралися на космічну станцію «Елізіум». Там є всі умови для комфортного життя, а головне – для одужання від важких хвороб. Біженці з Землі постійно намагаються потрипати туди, але їх жорстоко переслідують. Але тепер у Макса (Метт Деймон) є задача потрапити туди. Макс працює на Землі, збираючи дрони, призначені захистити космічний рай від таких же, як він. Одного разу на фабриці стався збій, і Макс отримав смертельну дозу радіації. Ліки є, але на «Елізіумі».

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«Шалений Макс: Дорога гніву» (Mad Max: Fury Road, 2015)

Оригінальна трилогія Джорджа Міллера про Шаленого Макса (тоді його грав Мел Гібсон) також розповідала про життя людства в умовах постапокаліпсису та нестачі пального. Але ми говоримо про її перезапуск (на головному фото). Тепер у головній ролі – Том Гарді, якого затьмарює неймовірна Фуріоза у виконанні Шарліз Терон.

У минулому Макс Рокотанскі (Том Гарді) був службовцем Основного Силового Патруля, мав люблячу дружину, дитину і затишний будинок, але банда злочинців вбила його родину. Після того, як він знайшов і знищив усіх винуватців трагедії, його життя стало спустошеним. Крім цього, світ навколо нього змінився – зʼявляється чимало нових банд, кожна з яких пишається своєю жорстокістю і силою. Мимоволі Максу доведеться вчитися жити в жорстокому світі і знаходити нових соратників і друзів. Нагадуємо також і про приквел «Фуріоза», де головну роль зіграла Аня Тейлор-Джой.

«Фінч» (Finch, 2021)

Після апокаліпсису персонаж Тома Генкса залишається один з собакою та роботами, яких він сам збирає. Під прямі сонячні промені людям і тваринам тепер потрапляти не можна. З новим роботом незвична компанія намагається продовжувати виживати, але їм заважають інші люди, що не загинули, а також легковажність робота, якого потрібно весь час навчати.