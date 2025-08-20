Відзнаки «Національна легенда України» вручили з нагоди Дня Незалежності

Президент України Володимир Зеленський у середу, 20 серпня, вручив відзнаку «Національна легенда України» з нагоди Дня Незалежності.

«Для мене честь вітати сьогодні наших видатних людей і вручити важливу відзнаку «Національна легенда України». Відзнаку, яка має велике значення та мету. Це належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв. Великих українців та українок, які своєю роботою, творчістю, своїми вчинками прославляють Україну, дають нашому народу привід пишатися тим, що ми українці, пишатись і захоплюватися своєю Україною», – заявив Зеленський.

Нагороду отримали:

Володимир Горбулін – перший віцепрезидент НАН України, Герой України;

Сергій Лифар – артист балету, балетмейстер (посмертно). Нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря;

Людмила Монастирська – оперна співачка;

Анатолій Криволап – художник;

Андрій Сем’янків – капітан медичної служби, письменник;

Джеймс Костянтин Темертей – меценат;

Василь Зінкевич – співак, народний артист України, Герой України,

Ярослава Магучіх – легкоатлетка, олімпійська чемпіонка,

Святослав Вакарчук – співак, музикант, лідер гурту «Океан Ельзи».

Сергій Лифар – український артист балету, балетмейстер, теоретик танцю, колекціонер та бібліофіл, відомий як один із найвидатніших танцівників XX століття.

Володимир Горбулін – український політик, учений, державний діяч. Після смерті Бориса Патона він був виконувачем обов'язків президента НАН України, а 9 жовтня 2020 року був обраний першим віцепрезидентом НАН України. З 2023 року – голова Наглядової ради Національної академії Служби безпеки України.

Фото Офісу президента України, вручення відзнаки «Національна легенда України» Володимиру Горбуліну

Людмила Монастирська – провідна українська оперна співачка, сопрано, солістка Національної опери України. Заслужена артистка України. Народна артистка України.

Фото Офісу президента України, вручення відзнаки «Національна легенда України» Людмилі Монастирській

Анатолій Криволап – український художник, майстер українського нефігуративного малярства та пейзажу. Член Національної спілки художників України. Учасник артгурту «Живописний заповідник».

Фото Офісу президента України, вручення відзнаки «Національна легенда України» Анатолію Криволапу

Андрій Сем’янків – український лікар-анестезіолог, кандидат медичних наук, блогер, популяризатор доказової медицини, капітан медичної служби.

Фото Офісу президента України, вручення відзнаки «Національна легенда України» Андрію Сем’янківу

Джеймс Костянтин Темертей – громадянин Канади українського походження, підприємець, меценат.

Фото Офісу президента України, вручення відзнаки «Національна легенда України»Джеймсу Костянтину Темертею

Василь Зінкевич – український естрадний співак, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист України та Герой України.

Фото Офісу президента України, вручення відзнаки «Національна легенда України» Василю Зінкевичу

Ярослава Магучіх – українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту. Олімпійська чемпіонка 2024 року і бронзова призерка Олімпіади 2020. Триразова переможниця Діамантової ліги. Нагороду їй вручать після повернення в Україну з-за кордону.

Святослав Вакарчук – український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи», громадський діяч, колишній політичний діяч та голова партії «Голос», композитор, автор пісень.

Фото Офісу президента України, вручення відзнаки «Національна легенда України» Святославу Вакарчуку

Також нагороду отримала команда СБУ за операцію «Павутина».

«Національна легенда України» – заснована у 2021 році відзнака глави держави, яка вшановує тих, хто з талантом і наполегливістю захищає незалежність та суверенітет України.

Відзнака виготовляється із золота та має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Фото Офісу президента України, відзнака «Національна легенда України»

Нагадаємо, у 2024 році нагороду отримали 11 людей, зокрема, боксер Олександр Усик, фехтувальниця Ольга Харлан, живописець Олександр Дубовик та композитор Ігор Поклад.

У 2023 році отримали вісім людей, серед яких були Андрій Сірко – нейрохірург, керівник Центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, Фумінорі Цучіко – японський волонтер та Андрій Цаплієнко – заслужений журналіст України.